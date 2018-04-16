Десять вопросов о «Бессмертном полке»: публикуем инструкцию для тех, кто хочет участвовать в шествии

В День Победы по улицам Перми пройдут дети, внуки и правнуки поколения Великой Отечественной войны. В руках у каждого будет портрет ветерана боевых действий, тыла, ребенка или взрослого, пережившего войну. Все вместе они станут «Бессмертным полком», память о котором всегда жива. 59.ru узнал, что нужно сделать, чтобы принять участие в шествии.

Когда в Перми пройдет «Бессмертный полк»?

Акция «Бессмертный полк» ежегодно проходит 9 мая. В этом году, всех, кто хочет принять участие в шествии, ждут с 10:00 до 10:55 на Комсомольском проспекте от улицы Краснова до улицы Революции.

Нужно ли регистрироваться для участия в акции?

В пермском штабе «Бессмертного полка» сообщили, что регистрация для участия в акции не нужна. 9 мая в центре города ждут всех, кто желает почтить память людей, живших во времена Великой Отечественной.

Кто может принять участие в акции?

На «Бессмертном полке» ждут всех, чьи родственники воевали в Великой Отечественной войне, а также жили и работали в тылу.

— Возраст, который был у родственника во время войны, не имеет значения. Можно почтить память как взрослого, так и того, кто был ребенком в 1941-1945 годах, — рассказала 59.ru координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова.

В «Бессмертном полке» могут участвовать все, чьи родственники воевали, работали в тылу или были детьми во время Великой Отечественной

Где и за какую цену можно изготовить табличку с портретом ветерана?

В преддверии Дня Победы таблички и плакаты для «Бессмертного полка» изготавливают в большинстве типографий и печатных салонов. С некоторыми у организаторов акции есть договоренность о фиксированной цене. Так, до 28 апреля заказать печать портрета на пластиковом листе формата А3 (297х420 мм) с ручкой за 480 рублей можно будет в семи салонах «Братья Рим», а также в типографиях «Ура», «Астер-Диджитал», «Северная корона» и «Авеню». Все адреса указаны на интерактивной карте. После 28 апреля стоимость может увеличиться.

В других организациях также берутся за выполнение заказов на портреты тех, кто жил во времена Великой Отечественной. В типографии «На Дружбе» плакат с ручкой формата А3 готовы изготовить за 600 рублей, в «АСвет» на Беляева — за 500 рублей, а в рекламном агентстве «Найт Сити» предлагают несколько вариантов за разную цену. За 120 рублей здесь можно заказать печать фото на пластиковом листе формата А4 без ручки. В 390 рублей обойдется портрет размера А3 с ручкой.

Прежде чем оформить заказ в типографии, не являющейся партнером «Бессмертного полка», стоит еще раз уточнить стоимость услуг — здесь она не фиксирована и может меняться. Чтобы быть уверенным в том, что салон успеет напечатать плакат, лучше обратиться туда до конца апреля.

— В прошлом году люди даже вечером 8 мая спрашивали, где можно сделать портрет. К сожалению, меньше чем за сутки до акции, заказы уже нигде не принимали, — предупредила Анна Отмахова. — Так что советую поторопиться.

Какие фотографии подходят для печати портрета?

В типографиях-партнерах «Бессмертного полка» принимают любые фото современников Великой Отечественной.

— В салоне отсканируют фото и обработают его самостоятельно, — сообщила Анна Отмахова.

В остальных организациях могут как сканировать фото самостоятельно, так и просить принести на флешке уже отсканированное изображение.

Можно ли сделать портрет самостоятельно?

Те, кого не устраивают варианты изготовления плакатов, предложенные типографиями, могут сделать таблички с портретами самостоятельно. Условия акции это не запрещают.

Портрет для шествия можно заказать в типографии или сделать самим

Есть ли стандарты оформления портретов ветеранов?

Как оформить портрет ветерана, решают сами пермяки совместно со специалистами печатных салонов и типографий, жестких требований к внешнему виду плакатов нет. Но есть ограничения по их содержанию.

— Главная задача полка — сохранение семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Поэтому нельзя идти с портретами государственных и военных деятелей тех времён, если они не являются родственниками участника шествия, — заявили в пермском штабе акции. — Также запрещено размещать на плакатах логотипы и названия компаний и организаций, политических партий, флаги и гербы городов, регионов и стран, религиозные символы. Это поможет избежать ненужных в этот день дискуссий и конфликтов

Можно ли участвовать в «Бессмертом полке», если фотографии родственников не сохранились?

В штабе акции сообщили, что фотография — не обязательное условие участия в «Бессмертном полке».

— Можно сделать плакат с фамилией, именем и отчеством родственника и краткой информацией о нем. Много писать не нужно — достаточно две-три строчки, — советует Анна Отмахова. — В них можно уместить название фронта, на котором воевал предок, завода, где трудился, или города, где жил во время войны.

Что нельзя брать на шествие «Бессмертного полка»?

Все участники «Бессмертного полка» будут проходить через рамки металлоискателей и показывать сотрудникам полиции, что находится в их сумках и рюкзаках. По информации пермского штаба акции, пройти с оружием и алкогольными напитками не получится.

На плакатах не должно быть рекламы организаций и партий, религиозных символов и другой информации, не относящейся к теме акции

Увидят ли праздничный парад участники «Бессмертного полка»?

По словам Анны Отмаховой, колонна «Бессмертного полка» будет замыкать парад, поэтому участники акции не смогут посмотреть, как по центральной улице Перми маршируют военные и проезжает техника.

— Нужно выбрать: смотреть парад или участвовать в «Бессмертном полке», совместить и то и другое не получится, — предупредила координатор.

Если у вас остались вопросы на тему участия в «Бессмертном полке», вы можете заглянуть на сайт (нужно выбрать регион), группу пермского штаба во «Вконтакте» или позвонить координаторам по телефонам 247-68-20 и 202-82-04