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Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по "Русалу"

Акции "Русала", ГАЗа и ГДР En+ торгуются хуже рынка на санкционных рисках

Мэй заявила, что обдумывает все варианты действий в отношении финансов россиян в Британии