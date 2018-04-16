Один из замов главы Нижнего Новгорода скоро покинет свой пост

Ни одна фамилия будущих замов мэра не была названа, кроме Наталии Казачковой . Она исполняет обязанности первого заместителя. В ее сферу будут входить поступление в бюджет налоговых доходов и эффективность расходов. Также в блок первого зама войдет экология — этой стороны деятельности пока у мэрии не было. Еще Казачкова будет отвечать за инвестиционную политику и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Имена остальных заместителей будут обсуждаться после того, как городская дума на ближайшем заседании, 25 апреля, утвердит новую структуру. Один из нынешних в ближайшее время покинет свой пост, как сказал мэр, «по обстоятельствам, не связанным с профессиональной деятельностью».

— Вакансии в администрации будут, — пригласил Владимир Панов . — Буду очень рад, если активные нижегородцы поучаствуют в конкурсе. Мы найдем комфортный способ подать заявку. Надеюсь, что в результате в муниципалитете появится больше профессионалов с горящими глазами.

При двуглавой системе у мэра было 13 заместителей, 8 из которых — главы районов, они же выполняли функции замов главы администрации города.

При одноглавой системе они остаются заместителями главы Нижнего Новгорода. Внутри администрации количество замов увеличивается с 5 до 8.

Владимир Панов подчеркнул, что ни количество чиновников не увеличится, ни фонд зарплаты. Наоборот, за счет повышения эффективности работы, он намерен аппарат сокращать. Просто произойдет перераспределение — некоторые департаменты объединят, другие разделят.

Например, департамент дорожного хозяйства и благоустройства разделят на два. С учетом появления федеральных программ и финансовой поддержки благоустройство решено выделить в отдельное направление.