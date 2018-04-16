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В Салехарде зарегистрируют на портале Единой электронной регистратуры и научат, как записываться к докторам
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В Салехарде зарегистрируют на портале Единой электронной регистратуры и научат, как записываться к докторам 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Сегодня у тех, кто не успел завести личный кабинет на портале госуслуг и в электронной регистратуре ЯНАО, есть уникальный шанс получить доступ сразу к обоим к сервисам. В холле Салехардской окружной поликлиники работает акция «Начни пользоваться электронными услугами уже сейчас!».
— Пользователей портала государственных и Электронной регистратуры становится всё больше. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на Ямале их число увеличилось в два с половиной раза, — рассказала «Красному Северу» Ольга Белорус, руководитель медицинского информационно-аналитического центра ЯНАО. — Чтобы воспользоваться электронной регистратурой, требуется завести аккаунт на портале госуслуг. Главное препятствие для большинства граждан — необходимость его подтверждения в МФЦ. Сегодня наши сотрудники не только создадут учетную запись на государственном портале, но здесь же проведут необходимую процедуру ее подтверждения, а также помогут завести личный кабинет на портале единой электронной регистратуры и проконсультируют, как им пользоваться.
Ольга Владимировна подчеркнула, что электронный сервис постоянно развивается. Уже сейчас можно не только записаться на прием к врачу, но и вызвать доктора на дом, запросить справку о прививках и для санаторно-курортного лечения, выписку из амбулаторной карты.
В будущем портал станет еще более функциональным. К концу года МИАЦ планирует вывести в личный кабинет результаты анализов. В следующем году родители смогут получить через электронную регистратуру справку на энтеробиоз для детского сада или бассейна. Так что в поликлинику не придется приходить дважды, достаточно один раз сделать анализ. МИАЦ планирует также на будущий год ввести запись на диспансеризацию. Пациент может предварительно заполнить в электронном виде анкету и получить направления на анализы.
Мобильный пункт регистрации будет работать до конца рабочего дня.
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