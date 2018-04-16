В день субботника навели чистоту и порядок в «Афганском» сквере

Каждый раз во время проведения весенних субботников в Новогиреево первым делом убирают «Афганский» сквер. Это традиция, и в этом году она не была нарушена.

В «Афганский» сквер 14 апреля пришли, чтобы навести здесь чистоту и порядок, активисты Совета ветеранов района. По словам его председателя Иосифа Антонова, в сквере на субботнике работали сорок восемь ветеранов. Рядом с ними трудились в этот день депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, сотрудники управы района Новогиреево, общественные советники и активисты Молодёжной палаты.

Как сообщил глава МО Новогиреево Владимир Чикунов, депутатский корпус вышел на субботник почти в полном составе. Исключение составили лишь те, кто заболели.

«Как всегда, настроение у всех хорошее. Люди работают на подъёме. И погода способствует этому — тепло, солнышко светит…» — отметил глава муниципального округа.

Заведующая библиотекой № 95, депутат МО Новогиреево Людмила Новикова подчеркнула, что ветераны района, как всегда, трудятся в первых рядах.

«Вот на кого надо равняться во всём: и в труде, и в дисциплине!», — считает Людмила Новикова.