Ещё
Петрозаводчан попросили сообщать об открытых колодцах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Петрозаводчан попросили сообщать об открытых колодцах 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Кража канализационного люка является уголовным преступлением.
«Российские коммунальные системы» просят информировать об открытых колодцах. Как сообщает пресс-служба компании, канализационные люки воровали даже на глазах у прохожих.
Отмечается, что с начала 2018 года участились случаи воровства люков, которые сдают на лом черных металлов. Подобные действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет, либо лишения свободы до пяти лет. Открытые колодцы могут привести к несчастным случаям, в том числе к гибели людей.
В компании предупреждают о том, что на люки опасно наступать или ставить автомобиль, рядом с люком запрещено играть детям и выгуливать животных. Также отмечается, что кража крышек люка может привести к трагическим последствиям, а также является уголовным преступлением.
В связи с этим жителей карельской столицы просят сообщать о кражах люков и об открытых колодцах по телефону диспетчерской службы 76-64-04 (АО «ПКС-Водоканал») и 71-00-52 (АО «ПКС-Тепловые сети»).
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Захарова заявила об «исключительности» ударивших по Сирии стран Первая леди российской авиации Книга-признание экс-главы ФБР уничтожит Трампа: президент США грозит судом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Согласована единая позиция по Сирии261
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии54
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии303
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение