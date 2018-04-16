Петрозаводчан попросили сообщать об открытых колодцах

Кража канализационного люка является уголовным преступлением.

«Российские коммунальные системы» просят информировать об открытых колодцах. Как сообщает пресс-служба компании, канализационные люки воровали даже на глазах у прохожих.

Отмечается, что с начала 2018 года участились случаи воровства люков, которые сдают на лом черных металлов. Подобные действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет, либо лишения свободы до пяти лет. Открытые колодцы могут привести к несчастным случаям, в том числе к гибели людей.

В компании предупреждают о том, что на люки опасно наступать или ставить автомобиль, рядом с люком запрещено играть детям и выгуливать животных. Также отмечается, что кража крышек люка может привести к трагическим последствиям, а также является уголовным преступлением.

В связи с этим жителей карельской столицы просят сообщать о кражах люков и об открытых колодцах по телефону диспетчерской службы 76-64-04 (АО «ПКС-Водоканал») и 71-00-52 (АО «ПКС-Тепловые сети»).