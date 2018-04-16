Алла Пугачева показала архивный снимок своей мамы

Знаменитая певица, народная артистка России Алла Пугачева в честь своего 69-летия поблагодарила свою маму, показав архивный снимок. Снимок матери в молодости она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Спасибо, мама», — написала Пугачева, добавив хэштег Зинаида Архиповна.

Спасибо, мама!#зинаидаархиповна#аллапугачева

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

16 Апр 2018 в 2:21 PDT Снимок набрал более 40 тыс. лайков. Многие пользователи заметили, что младшая дочь Пугачевой Лиза очень похожа на свою бабушку.

Ранее Алла Пугачева поблагодарила пользователей за поздравления с Днем рождения.

«Спасибо всем за поздравления, за любовь и верность. До слез тронута Вашим вниманием. Мир вашему дому», — написала певица.

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