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Алла Пугачева показала архивный снимок своей мамы
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Алла Пугачева показала архивный снимок своей мамы 

Мир24 1 час назад
Фото: tele.ru
Знаменитая певица, народная артистка России, Алла Пугачева в честь своего 69-летия поблагодарила свою маму, показав архивный снимок. Снимок матери в молодости она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Спасибо, мама», — написала Пугачева, добавив хэштег Зинаида Архиповна.
Спасибо, мама!#зинаидаархиповна#аллапугачева
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
16 Апр 2018 в 2:21 PDT  Снимок набрал более 40 тыс. лайков. Многие пользователи заметили, что младшая дочь Пугачевой Лиза очень похожа на свою бабушку.
Ранее Алла Пугачева поблагодарила пользователей за поздравления с Днем рождения.
«Спасибо всем за поздравления, за любовь и верность. До слез тронута Вашим вниманием. Мир вашему дому», — написала певица.
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