Цифровая экономика станет «сквозной повесткой» всех ведомств в России

"Я думаю, что цифровая экономика точно станет, и президент указал это в своем послании, сквозной повесткой для всех ведомств. Наверное, сложно назвать сферу, для которой цифровизация не была бы сейчас основным вызовом, и с точки зрения переустройства внутренней работы, и с точки зрения важных прорывов технологических", — заявил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».