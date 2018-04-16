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Цифровая экономика станет «сквозной повесткой» всех ведомств в России
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Цифровая экономика станет «сквозной повесткой» всех ведомств в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Цифровая экономика станет «сквозной повесткой» всех российских ведомств, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов в кулуарах международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
"Я думаю, что цифровая экономика точно станет, и президент указал это в своем послании, сквозной повесткой для всех ведомств. Наверное, сложно назвать сферу, для которой цифровизация не была бы сейчас основным вызовом, и с точки зрения переустройства внутренней работы, и с точки зрения важных прорывов технологических", — заявил он.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
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