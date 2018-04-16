Тимирязевская сельхозакадемия в САО приступает к весенне-полевым работам

Московской области стартовал сезон посевов. В Тимирязевской академии также все готово к началу полевых работ: опытные поля площадью в 52 гектара вскоре будут засеяны зерновыми и другими культурами. На полях академии выращиваются только те сорта, которые были выведены учеными РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и зарегистрированы в Государственном реестре селекционных достижений, разрешенных к использованию.

Опытная полевая станция вуза — инновационная учебная площадка для исследования различных культур и испытания новых сортов. Также там проводится апробация элитных и суперэлитных семян.

На участке площадью 3,82 гектаров специалисты Тимирязевки проводят эксперименты по оздоровлению картофеля. На другом участке будут посажены 15 сортов льна. Для собственной фермы Тимирязевки — Центра развития животноводства — корма также выращиваются своими силами. Для коров и телят агрономы главного аграрного высеивают вико-овсяную смесь и люцерну.

Чтобы обогатить поля азотом и уничтожить сорняки, тимирязевцы засевают поля растениями-сидератами. В этом году для этих целей будет использована белая горчица.

«Озимая пшеница и тритикале (гибрид пшеницы и ржи) хорошо перезимовали. На следующей неделе зеленые всходы получат первую подкормку. Через две недели планируется посев ярового ячменя», — отметил заведующий Полевой опытной станцией Иван Жогин.