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Китайский супермост соединит 60 миллионов человек
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Китайский супермост соединит 60 миллионов человек 

News.ru 2 часа назад
Строительство морского моста длиной 55 км длилось восемь лет. Он соединяет два значимых административных региона в Китае — Гонконг, Макао и материковую часть, значительно сокращая время поездки между двумя пунктами, а также позволяя около 60 млн жителей стать частью жизни мегаполиса, сообщает новостной канал TOLOnews.
За время строительства инженерам пришлось столкнуться с некоторыми сложностями, включая задержки по срокам, незапланированные траты и даже гибель работников. Инженерам предстояло перенести и установить в зыбком морском дне более 100 крупных стальных цилиндров, формирующих фундамент моста. Через мост также проходит траектория взлетной полосы Гонконга, в связи с чем строители были вынуждены ограничивать работы по высоте.
Морской мост включает в себя три искусственных острова и самый длинный в мире подводный туннель, построенный для удобства проходящих морских судов. Общая стоимость моста оценивается примерно в 16 млрд долларов.
В реализации проекта было задействовано 14 тыс. рабочих и 300 кораблей. Планируется, что по мосту проедут первые машины уже в середине года.
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