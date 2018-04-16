Китайский супермост соединит 60 миллионов человек

Гонконг, Строительство морского моста длиной 55 км длилось восемь лет. Он соединяет два значимых административных региона в Китае Макао и материковую часть, значительно сокращая время поездки между двумя пунктами, а также позволяя около 60 млн жителей стать частью жизни мегаполиса, сообщает новостной канал TOLOnews.

За время строительства инженерам пришлось столкнуться с некоторыми сложностями, включая задержки по срокам, незапланированные траты и даже гибель работников. Инженерам предстояло перенести и установить в зыбком морском дне более 100 крупных стальных цилиндров, формирующих фундамент моста. Через мост также проходит траектория взлетной полосы Гонконга, в связи с чем строители были вынуждены ограничивать работы по высоте.

Морской мост включает в себя три искусственных острова и самый длинный в мире подводный туннель, построенный для удобства проходящих морских судов. Общая стоимость моста оценивается примерно в 16 млрд долларов.

В реализации проекта было задействовано 14 тыс. рабочих и 300 кораблей. Планируется, что по мосту проедут первые машины уже в середине года.