Нижегородский красавицы не прошли в финал «Мисс Россия»

Вчера состоялся финал конкурса «Мисс Россия-2018», но нижегородки появились на сцене лишь на несколько минут.

Всего на корону главной красавицы претендовали 50 девушек. Среди них две девушки из Нижнего Новгорода, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2017»: Краса Нижнего Новгорода — 2017» Мария Мартышко и «Мисс Нижегородская губерния — 2017» Анастасия Шиканова.

Перед финалом несколько недель шло голосование на сайте конкурса. По его итогам 10 девушек с большим количеством голосов проходили в финал. Еще 10 выбирало жюри.

Нижегородки по результатам голосования набрали недостаточно голосов: у Анастасии 2863, у Марии — 971 голос. У девушек в начале списка голосов на тысячи больше. У Мисс Тывы к примеру больше 38 тысяч.