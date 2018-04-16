Нижегородский красавицы не прошли в финал «Мисс Россия» 

Вчера состоялся финал конкурса «Мисс Россия-2018», но нижегородки появились на сцене лишь на несколько минут.
Всего на корону главной красавицы претендовали 50 девушек. Среди них две девушки из Нижнего Новгорода, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2017»: Краса Нижнего Новгорода — 2017» Мария Мартышко и «Мисс Нижегородская губерния — 2017» Анастасия Шиканова.
Перед финалом несколько недель шло голосование на сайте конкурса. По его итогам 10 девушек с большим количеством голосов проходили в финал. Еще 10 выбирало жюри.
Нижегородки по результатам голосования набрали недостаточно голосов: у Анастасии 2863, у Марии — 971 голос. У девушек в начале списка голосов на тысячи больше. У Мисс Тывы к примеру больше 38 тысяч.
В итоге Мисс Россия стала Юлия Полячихина, девушка представляла республику Чувашию. Титул Первой вице-мисс получила Виолетта Тюркина из Белгорода, а второй вице-мисс стала Наталья Строева, представительница республики Саха.