Прокуратура Ярославля обратила внимание на незаконность бин-боксов

История началась лето 2017 года. Тогда мэрия без проведения аукционов разрешила предпринимателю установку 500 бин-боксов (закрытых урн для мусора) с рекламными объявлениями. Места объектов утвердили с ДГХ и департаментом архитектуры и земельных отношений.

В сентябре сотрудники ГИБДД провели проверку, в ходе которой выяснили, что их размещение не соответствует нормативам, а размещенная на бин-боксах реклама нарушает требования ГОСТ к наружной рекламе. Инспекторы обязали мэрию убрать неэстетичные урны.

По результатам прокурорской проверки мэрии также внесено представление о демонтаже объектов.