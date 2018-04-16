Ещё
Прокуратура потребовала у мэра убрать бин-боксы с улиц Ярославля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Прокуратура потребовала у мэра убрать бин-боксы с улиц Ярославля 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Мэру Ярославля придётся ответить за затею с бин-боксами.
Прокуратура вынесла представление в адрес градоначальника, потребовав устранить массу нарушений, которые повлекли за собой эти урны.
— Установлено, что конструкции размещены на земельных участках, распоряжение которыми мэрия города осуществляет без оформления в установленном порядке разрешительных документов, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Кроме того, большинство рекламных конструкций установлены с нарушением законодательства о рекламе, поскольку собственник не получал соответствующих разрешений на их установку.
Также прокуроры сочли, что близость бин-боксов к краю дорог и на пешеходных переходах не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.
Поздравление с мусорки выглядит странно
Урны появились в городе прошлым летом и сразу же вызвали массу недовольств. Коммунальщики даже заявляли, что эти бин-боксы мешают чистить тротуары. Позже ярославцы заметили, что и в качестве рекламы использовать урны — очень странная затея. Ведь со стенок бин-боксов начали поздравлять с годовщиной свадьбы и с днём рождения ребёнка. Подарки «с душком» осуждали в соцсетях.
В некоторых районах Ярославля эти урны просто вырывали из земли, ломали и разрисовывали граффити.
76.ru: последние новости
Покосились кресты: в Ярославле паводками затопило мёртвых на кладбище Дадим стране огня! Девушка из Ярославля стала новой солисткой «ВИА Гры» Депутата муниципалитета Ярославля заподозрили в коррупционной схеме
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Согласована единая позиция по Сирии261
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии54
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии303
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение