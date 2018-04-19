Почему дороги в Сибири приходится так часто ремонтировать

По данным мэрии, «залатать» придется 361 участок. Новые дороги, как и старые, заливает вода, сокращая их век. Лишь девятнадцать процентов городских магистралей оборудовано ливневой канализацией, да и то сооруженной еще в прошлом веке.

— В идеале дорожный ремонт должен выполняться в комплексе, включая, помимо обновления полотна, его оснащение «ливневкой», обустройством бордюров, пешеходных дорожек, разметкой, светофорами и фонарями, — пояснил корреспонденту «РГ» профессор Сибирской автодорожной академии Александр Лыткин. — Но это означает, что и расходы вырастут на порядок.

Позволить себе этого Омск пока не может. Поэтому запланировано построить ливневую канализацию только на одной улице — 3-й Островской, и произойдет это не раньше 2019 года.

Пока же в период половодья и дождей более 80 процентов магистралей заливает вода. В частном секторе ливневую канализацию заменяют машины-илососы, которые работают в круглосуточном режиме: в арсенале коммунальных служб миллионного города всего два десятка единиц специализированной техники, предназначенной для откачки воды.

Тем не менее эксперты полагают, что в целом ситуация выправляется. Государственная программа «Безопасные и качественные дороги», реализация которой началась год назад, приносит первые, но ощутимые плоды. Если раньше к ремонту приступали в середине лета, то теперь аукционы уже завершаются, давая возможность открыть сезон уже в мае.

Кардинальным образом изменилась система контроля качества дорожного полотна — прежде всего, отремонтированного, теперь имеющего жесткий гарантийный срок. Подрядчикам, которые «подкачали», в течение четырех лет придется за свой счет поддерживать его надлежащее состояние.

В Омске эксперты уже завершают обследование отремонтированных дорог. Специалисты заявляют, что испытание зимой выдержали не все.

— В частности, серьезные дефекты обнаружены на проспекте Мира, который ремонтировали в прошлом году. Несмотря на жесткий многоэтапный контроль работ государственными и независимыми экспертами, асфальт на одном из участков оказался разрушен. Скорее всего, подрядчик промахнулся с битумом, качество которого оказалось не на высоте. Но, в любом случае, до 1 июня он должен исправить брак за свой счет, — сообщил корреспонденту «РГ» генеральный директор СоюздорНИИ Олег Бабак.

В этом году в Омске в рамках госпрограммы запланировано отремонтировать 37 дорог общей площадью 930 тысяч квадратных метров. Цена вопроса — около 970 миллионов руб-лей. Работа закипит уже в конце весны. А сейчас набирает обороты так называемый ямочный ремонт. По словам дорожных инженеров, современные технологии позволяют делать его в любое время года, даже зимой. Однако чем экстремальнее условия, тем он дороже.

Недавно молодые омские ученые разработали и технологию расширяющей смеси, которая, попадая в выбоину, имеет способность увеличивать объем и благодаря этому свойству плотно занимать все ее пространство. Мастика крепко держится и служит довольно долго. Но и это омичам не по карману, поскольку обходится втрое дороже традиционных методов латания дорожной «одежды».

То же самое — и с дорожным строительством. Специалисты и рады применять передовые технологии, но, взвесив все «за» и «против», выбирают наиболее экономичный путь.

Но все же перемены есть. Если еще совсем недавно эластомеры, ресайклинг, самовосстанавливающийся асфальт применяли лишь в единичных случаях, то в этом году новые технологии, способные вдвое увеличить срок службы покрытия, предполагается использовать при ремонте четвертой части омских магистралей, подлежащих обновлению.

Эксперты полагают, что строительные стандарты, разработанные три десятка лет назад, давно устарели.

— По логике, дорожникам нужны не рекомендации, а законы, стимулирующие применение продвинутых технологий, ориентированных на разные климатические зоны. Подобные регламенты уже действуют во многих странах, недавно введены в Казахстане . И нам тоже надо к этому стремиться, — уверен Александр Лыткин.

Камнем преткновения, по мнению специалистов, является несовершенная система аукционов. Подрядчики утверждают, что расценки, которые им предлагают в Омске, — самые низкие в стране, но при этом требования высокого качества остаются. Нередко победителями конкурсов становятся сомнительные компании, которые «роняют» стоимость контрактов наполовину, приводя специалистов в ужас. «На чем они будут экономить? На материалах? На технике? На зарплате рабочих?», — недоуменно вопрошают дорожные эксперты.

Между тем региональные власти заинтересованы, чтобы аукционы проходили в конкурентной борьбе, при которой снижаются цены. Ведь на «вырученные» средства можно отремонтировать дополнительные километры магистралей.

По данным «Информавтодора», в 2017 году экономия в результате торгов, проведенных во всех агломерациях страны, составила 3,5 миллиарда рублей, что позволило дополнительно отремонтировать 110 объектов. Всего же на реализацию государственной программы «Безопасные и качественные дороги» было направлено 64,8 миллиарда рублей. Предполагается, что к концу 2025 года 85 процентов региональных магистралей будут соответствовать нормативным требованиям.

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