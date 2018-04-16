Санкции изменили планы Центробанка 

Банк России cнял ограничение на невозможность повышения процентной ставки, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. По его словам, показатель может пойти как вверх, так и вниз. Представитель регулятора отметил, что санкции США и их последствия для финансового рынка не повлияют на прогнозы инфляции в стране. Она будет плавно возвращаться к 4 процентам годовых. Сейчас ЦБ не видит смысла вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. Напомню, ЦБ в марте снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта, до 7,25 процента годовых, на фоне рекордно низкой инфляции. Регулятор планировал и дальше снижать показатель. 6 апреля Штаты ввели новые санкции против Москвы, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.