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В Перми собирают подписи за сохранение железной дороги на набережной
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В Перми собирают подписи за сохранение железной дороги на набережной 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Напомним, закрытие железнодорожного движения на участке Горнозаводского направления от Перми-2 до остановки «Мотовилиха» начнется перекрытие участка Пермь-2 — Пермь-1, которое случится не раньше 1 декабря 2018 года. Электрички будут ходить до Перми-1, а ЖД-вокзалы будет связывать специальный автобусный маршрут. После строительства и ввода в эксплуатацию транспортно-пересадочного узла Мотовилиха, объединяющего железнодорожный транспорт с городским автобусным и трамвайным сообщением, случится закрытие участка Пермь-1 — «Мотовилиха». Поезда будут перенаправляться на правый берег по мостовому переходу через Каму в обход станции «Лёвшино» и дамбы КамГЭС.
Решение по закрытию железной дороги возникли в связи с тем, что на набережной запланировано создание единого культурного пространства. Также, по мнению властей, строительство железнодорожной линии в обход станции Лёвшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края. Один из предлагаемых к реализации проектов Северного обхода предполагает строительство с примыканием по станции Пальники (общая протяженность — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки. Он предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода. Выбор в пользу одного из проектов будет сделан с учетом всех экономических составляющих к маю.
Несколько электронных петиций пермяков, недовольных грядущим закрытием железной дороги, появились в интернете. Они адресованы губернатору Решетникову, президенту Путину и руководству ОАО «РЖД» и на день 16 апреля 2014 года суммарно набрали 1549 подписей.
После того, как стало известно, что уже в этом году произойдет закрытие железной дороги от станции Пермь-2 до Перми-1, инициативные жители районов, которые в первую очередь лишатся удобного транспорта до центра Перми в виде электрички, начали сбор «живых» подписей. Уже удалось собрать почти 800. С открытым письмом инициативная группа намерена передать в их приемные губернатора и президента.
«Кромешный ад при закрытии ветки ожидает не только пермяков, но и жителей деревень и сел, которые добираются в Пермь на электричках. По пути следования от ст. Пермь-2 до ст. Левшино в среднем в часы пик ежедневно проезжает на пригородных электропоездах до 3500 пассажиров. В целом ежедневно более 7000 человек пользуются проездом по указанной ветке, включая маршруты до Чусового и в сторону Углеуральского. По этой ветке ездят рабочие заводов Губахи, Чусового, Березников, Соликамска, железнодорожники. На перегонах в черте Перми электричками пользуются рабочие ПЦБК, Машиностроителя, ПДСК, Мотовилихинских заводов, Завода им. Дзержинского, Пермалко, Мукомольного завода, Пермской кондитерской фабрики. В летний период это самый популярный вид транспорта для дачников. Для нас, жителей Орджоникидзевского района, Лёвшино, Гайвы и Голованово это единственная возможность добраться до города за 30-40 минут, вместо 1,5 — 2 часов в душном и переполненном общественном транспорте. Жителей Перми никто не спросил, нужны ли нам такие изменения?!» — говорится в письме с призывом к горожанам оставить подпись против закрытия железной дороги, которое распространено в крупных городских пабликах.
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