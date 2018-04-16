Традиционный экскурсионный марафон «Экс-бум» стартует 17 апреля 

В канун международного дня памятников и исторических мест в рамках просветительского проекта «Довмонтов город» в пятый раз стартует традиционный экскурсионный марафон «Экс-бум», который организует управление культуры администрации города Пскова. Как сообщает пресс-служба городских властей, проведут экскурсионный марафон в первую неделю студенты курсов экскурсоводов псковского филиала Российской международной академии туризма и обучающиеся по программе профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» в ПсковГУ. Организаторы приглашают псковичей и гостей города для участия в следующих экскурсиях:17 апреля11:00 — «Петровские бастионы» возле памятника Ленину, площадь Ленина; 15:00 — «Довмонтов город» (на английском языке), возле плана-схемы в Кремле; 16:00 — «Покровский угол», возле церкви Покрова и Рождества в Покровском углу; 17:00 — «Храмы древнего Пскова», возле памятника Княгине Ольги в Детском парке;18 апреля 16:15 — «Прогулка по псковскому кремлю», сбор возле Приказных палат; 16:15 — «Прогулка по набережной Псковы», сбор у Рыбницкой башни;19 апреля15:30 — «Между веками, между мостами», сбор возле церкви Покрова и Рождества в Покровском углу; 17:00 — «Псков и Ганза: древность и современность», сбор возле кинотеатра Октябрь;20 апреля19:00 — «Довмонтов город», возле карты в Кремле; 21 апреля 12:00 — «Доходные дома по Октябрьскому проспекту», возле пам. Княгине Ольги в Детском парке;22 апреля 10:00 — Кремль, возле плана-схемы в Кремле. Заявку на участие в экскурсии можно направить не позднее, чем за три часа до её начала на электронный адрес dovgorod@yandex.ru, указав фамилию имя и контактный телефон. По каждой заявке будет отправлено подтверждение об участии в бесплатной экскурсии с присвоением номера участника. В случае отсутствия подтверждающей информации можно обратиться к координатору по тел. 89532365609 или в группу «ВКонтакте»: www.vk/dovmontgorod.