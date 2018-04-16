Более 40 столичных стройобъектов проверит Мосгосстройнадзор до 23 апреля

Более 40 столичных стройобъектов проверит Мосгосстройнадзор за эту неделю, до 23 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета.

«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 43 объекта строительства, выполнит 368 исследований. Среди проверяемых объектов: управление социальной защиты населения в районе Митино на Пятницком шоссе, вл. 6, центр социального обслуживания населения «Некрасовка» на ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 1, реконструкция кинотеатра «Будапешт» на ул. Лескова, вл. 14 в Бибирево, легкоатлетический манеж спортивной школы №82 на ул. Инженерная, вл. 5а в районе Алтуфьевский», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также будут проверены: детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в пос. Птичное, детская поликлиника №71 на 320 посещений на ул. Академика Комарова, вл. 1-3 в Марфино, пристройка к поликлинике на 250 посещений в Рогачевском пер., вл. 3А в районе Бескудниковский, гостиница на ул. Профсоюзная, вл. 128 в районе Теплый Стан, детские сады на 220 мест в дер. Ликова и дер. Саларьево, уч. 22/1 (ТиНАО), реконструкция школы №2066 со строительством пристройки на 300 мест на ул. Полевая, д. 4 в пос. Внуково, а также новостройки по программе реновации жилого фонда в районах Фили-Давыдково и Проспект Вернадского. Качество работ проверят на строительстве дороги Солнцево-Бутово-Видное и реконструкции Калужского шоссе.

«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит строительство бассейна «Лужники», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко

В пресс-службе пояснили, что работы ведутся по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 4 (ЦАО). Стройка развернулась на месте старого бассейна. В новом здании под одной крышей расположатся 50-метровый бассейн на 10 дорожек, позволяющий принимать соревнования на самом высоком уровне, и два 25-метровых бассейна по три дорожки в каждом. Кроме того, здесь появятся аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Площадь бассейна увеличится до 41,6 тыс. кв. м.

«Монолитный каркас здания возведен. Ведется монтаж вентилируемого фасада, отделка помещений, устройство перегородок, полов, внутренних инженерных систем. Эксперты «ЦЭИИС» проверят качество монтажа металлоконструкций кровли и вентилируемого фасада. Кроме того, пройдут геодезические работы на предмет соответствия планового положения здания и возведенных конструкций требованиям проекта. Специалисты также измерят уровень концентрации вредных веществ от источников выбросов на стройплощадке», — добавили в пресс-службе.