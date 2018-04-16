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На гранты молодежного форума «Машук» в 2018 году выделят 83,8 млн руб.
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На гранты молодежного форума «Машук» в 2018 году выделят 83,8 млн руб. 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
На конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в 2018 году российское правительство выделит 83,8 миллиона рублей. При этом название конкурса будет изменено.
«В федеральном бюджете на 2018 год на предоставление грантов победителям конкурса предусмотрено 83,8 миллиона рублей… В целях оказания поддержки проектам участников конкурса в рамках молодежных форумов, которые проводят все субъекты Северо-Кавказского федерального округа, подписанным постановлением изменено название конкурса — Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа», — цитирует ТАСС постановление правительства РФ.
Новый статус позволит конкурсу поддерживать проекты общественных организаций и физических лиц в рамках не только Всекавказского молодежного форума, но и в других подобных мероприятий, проводимых в СКФО, и таким образом будет способствовать увеличению числа участников.
История конкурса молодежных проектов Всекавказского молодежного форума «Машук» в Ставропольском крае ведется с 2011 года. Сначала это был конкурс для физических лиц (молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет), а с 2014 года — и для молодежных и детских общественных объединений и некоммерческих организаций. Он включает 14 номинаций, в том числе таких как «молодежное предпринимательство», «социально ориентированный проект», «общественный лидер», «поддержка инициативной молодежи», «поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации», «познавательный туризм». Победители получают гранты на реализацию своих проектов.
В 2017 году Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводился в Пятигорске в восьмой раз. За время его работы порядка 2 тысяч юношей и девушек прошли обучение по 30 направлениям образовательной программы, представили около 850 проектов. Кроме того, была организована ярмарка-презентация 46 проектов, которые были реализованы по итогам прошлых конкурсов.
По итогам конкурса 2017 года было поддержано 105 проектов физических лиц на сумму 35,5 миллиона рублей и 20 проектов общественных объединений — на 50 миллионов рублей.
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