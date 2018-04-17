Минприроды вносит ямальского муксуна в Красную книгу

О том, что ямальский муксун попадет в Красную книгу, «Новому дню» сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Минприроды России подготовило приказ «Об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из Красной книги РФ». В список объектов животного мира «Муксун (Coregonus muskun) популяция полуострова Ямал» вносится как сокращающийся в численности вид. Приказ направлен на регистрацию в Минюст России », — говорится в документе федерального ведомства.

Это значит, что не только добыча муксуна станет незаконной, но и его продажа, покупка, хранение и оборот. Более того, под запретом окажется и промышленная рыбоводная деятельность. Если никто не оспорит решение Минприроды, в Красную книгу популяция может быть внесена уже к лету.