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Минприроды вносит ямальского муксуна в Красную книгу
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Минприроды вносит ямальского муксуна в Красную книгу 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
О том, что ямальский муксун попадет в Красную книгу, «Новому дню» сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.
«Минприроды России подготовило приказ «Об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из Красной книги РФ». В список объектов животного мира «Муксун (Coregonus muskun) популяция полуострова Ямал» вносится как сокращающийся в численности вид. Приказ направлен на регистрацию в Минюст России», — говорится в документе федерального ведомства.
Это значит, что не только добыча муксуна станет незаконной, но и его продажа, покупка, хранение и оборот. Более того, под запретом окажется и промышленная рыбоводная деятельность. Если никто не оспорит решение Минприроды, в Красную книгу популяция может быть внесена уже к лету.
Специалисты отмечают, что краснокнижкная рыба обитает лишь на полуострове Ямал. В водах Оби остальной территории ЯНАО и Югры водится другой тип. Отличить «ямальскую» и «обскую» рыбу можно будет в первую очередь, по территориальному признаку. Если правоохранители, например, поймают браконьеров с нелегальной партией муксуна в Ямальском районе, рыба, скорее всего, окажется краснокнижной, отмечают в информагентстве.
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