В Выборге стартовала масштабная реставрация исторических зданий

Выборге приступили к масштабному ремонту жилых домов и исторических зданий, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первыми «в леса одевается» дом на Ленинградском шоссе, 1, где предстоит ремонт кровли, фасада и фундамента. Также реставрация начинается в доме на проспекте Ленина, 6. В этом здании помимо кровли, фасада и фундамента приведут в порядок и коммуникации.

Как отметили в пресс-службе администрации города, по оценке комитета финансов, затраты превышают размеры финансирования капремонта на весь Выборгский район за весь период реализации программы капремонта, при этом размер взносов за капремонт для жителей остается прежним.

В ближайшее время специалисты придут и в остальные 13 домов, которые вошли в программу капремонта на 2018 год:

— проспект Суворова, 25 (ремонт крыши, фасада, фундамента);

— улица Железнодорожная, 2 (ремонт крыши, фасада);

— проспект Ленина, 20 (ремонт крыши и фасада);

— улица Крепостная, 37 (ремонт фасада);

— улица Железнодорожная, 4 (ремонт крыши, фасада, фундамента);

— Ленинградский проспект, 31 (ремонт крыши, фасада, фундамента, коммуникаций);

— проспект Ленина, 18 (ремонт крыши, фасада, коммуникаций);

— улица Северная, 10 (ремонт фасада);

— улица Северная, 8 (ремонт фасада);

— Ленинградский проспект, 14 (ремонт крыши, фасада, фундамента);

— Ленинградский проспект, 16 (ремонт крыши, фасада);

— улица Северная, 12 (ремонт фасада, коммуникаций);

— Московский проспект, 10 (ремонт фасада).