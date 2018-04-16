Студентка погибла, выпав из окна на северо-западе Челябинска

Челябинске 20-летняя студентка выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Обнаружившие пострадавшую прохожие вызвали скорую помощь, но врачи не успели её спасти.

— Это произошло около 17:00 15 апреля в доме, расположенном на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев, — рассказал 74.ru источник, близкий к следствию. — На момент прибытия бригады скорой помощи девушка ещё была жива. Её доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Очевидцы рассказывают, что девушка вела себя неадекватно и, возможно, была под действием психотропных средств. Официально эту информацию в правоохранительных органах пока не подтверждают.

В начале марта похожий случай произошёл в микрорайоне «Академ Riverside». Жители дома на улице Молодогвардейцев, 76, возвращаясь с работы, обнаружили под окнами тело молодой женщины, выпавшей с общего балкона 22-этажной высотки. Она скончалась на месте происшествия.