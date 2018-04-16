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Могилы для живых людей заполонили китайский уезд
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Могилы для живых людей заполонили китайский уезд 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В одном из китайских регионов молодые китайцы массово скупают могилы. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
В китайском уезде Тунчэн в провинции Хубэй на востоке центральной части страны, выкуплены 80 тысяч могил для живых людей, среди которых много детей младше 10 лет. Более 95 процентов от 78 тысяч жителей уезда старше 60 лет, а также многие молодые люди уже приобрели для себя могилы и подготовили их.
Многочисленные пустые могилы заполонили поля уезда и появились вдоль обочин дорог. На многих надгробиях уже написано имя будущего владельца и дата его рождения.
Причиной тому стала местная традиция. К 30 годам человек, как правило, обустраивает для себя последнее пристанище. Жители уезда по-разному относятся к ней. Пользователь китайской социальной сети Weibo Chenxi заявил, что с этим стоит бороться, так как «земля — это общественный ресурс». На это ему ответили, что люди «имеют право выкупать на ней участки и делать с ними все, что угодно».
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