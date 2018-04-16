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В Москве прошел первый этап II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»
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В Москве прошел первый этап II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Участие приняли около восьмисот участников из всех средних образовательные учебные заведений столицы. Юные таланты проявили себя в художественном, литературном, музыкально-исполнительском и сценическом творчестве. Все четыре номинации объединяла одна тема конкурса — Год культуры безопасности.
В Учебно-методическом центре ГО и ЧС Москвы в течение недели жюри знакомилось с творчеством юных участников. Под председательством заместителя начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Андрея Мищенко творческие номера оценивали представители столичного главка МЧС и Департамента ГОЧСиПБ. От Северного округа победителей конкурса определяла Елена Атюшева, сотрудница Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ. Члены жюри подарили всем присутствующим свое песенное творчество. Среди исполнителей был и сотрудник Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ, Андрей Москалев.
Жюри единогласным решением назвало победителей и призеров регионального этапа фестиваля «Звезда спасения».
Номинация «Художественное творчество»:
1 место — Пахомова Султана (16 лет) из ГБУ «ЦРиТ „Юнион“», работа — рисунок «Жизнь прадеда. Старая фотография»;
2 место — совместная работа Костова Стефана (5 класс) и Парфенова Валентина (8 класс) из ГКОУ «Центр коррекции и развития» школа №2124, работа — объемная скульптура выполненная методом сухого валяния «Ангел спасения»;
3 место — совместная работа учеников 11 класса ГБПОУ КМБ №4 города Москвы, работа — воссоздание ЧС на макете Дубининской улицы и меры ее устранения МЧС;
Номинация «Литературное творчество»:
1 место — Центю Арина (14 лет), школа №1874, автор эссе «Моя история спасателя»;
2 место — Шамхалова Сакинат (12 лет), школа №1571, автор эссе «МЧС: Мужество. Честь. Спасение»;
3 место — Овчинникова Ольга (14 лет), школа №1561, автор стихотворения «Подарок Прометея»;
Номинация «Музыкально-исполнительское творчество»:
1 место — Бальбао Татьяна (17 лет) из ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» за исполнение песни «Шагни в огонь»;
2 место — хор «Кордон» из школы №1784 за хоровое исполнение песни «Гимн МЧС»;
3 место — эстрадный ансамбль «ДОМИСОЛЬ» Дворца культуры ГО Щербинка в городе Москве за исполнение песни «Командиры»;
Номинация «Сценическое творчество»:
1 место — Черепинин Алексей (9 лет), школа № 356 им. Н. З. Коляды, за чтение стихотворения Льва Ошанина «Мы долю выбрали свою»;
2 место — Воронина Анна (13 лет), школа № 1367 за чтение стихотворения Людмилы Максимчук «Первые. Гимн огнеборцам»;
3 место — Пахомов Сергей, школа №2083 за чтение стихотворения «У тебя огромное сердце».
Победителям и призерам первого этапа фестиваля в торжественной обстановке председатель жюри вручил дипломы и памятные призы. Ребята примут участие в заключительном этапе II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения», который будет подведен в МЧС России в рамках «Года культуры безопасности». Пожелаем им удачи и надеемся, что их творчество послужит пропаганде безопасности жизнедеятельности и профессий пожарного и спасателя среди подрастающего поколения москвичей.
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