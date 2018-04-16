Свердловчане пожаловались Евгению Куйвашеву на стадион, дороги и больницу

Сегодня глава региона Евгений Куйвашев провел прием граждан, на котором обеспокоенные горожане рассказали о проблемах своих муниципалитетов. Так, учитель физкультуры из школы №4 в Михайловске Антон Тырышкин вместе с юным футболистом Иваном Захаровым рассказали о необходимости реконструкции городского стадиона «Микрон» . Местные спортсмены показывают хорошие результаты в самых различных видах спорта: от футбола до пауэрлифтинга, однако стадион не способен вместить всех желающих.

Губернатор Свердлоовской области пообещал, что спортивный объект будет реконструирован, но при условии, что в Михайловске увеличится количество людей, занимающихся спортом. На что Антон Тырышкин заметил, что в городе всегда много желающих посещать спортивные тренировки, поэтому обновленный стадион точно будет заполнен.

По поручению Евгения Куйвашева уже к осени «Микрон» будет отреконструирован: там оборудуют футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для стритбола, волейбола, бадминтона и воркаута, а также поставят сборно-разборные трибуны, которые смогут вместить тысячу зрителей.

Жительница поселка Валериановск в Качканарском ГО Надежда Краева рассказала о местной ЦГБ, в которой реализуется проект «Бережливая поликлиника». По словам женщины, качканарцы обеспокоены тем, что в помещениях больницы уже давно не проводился ремонт. Глава региона поручил Министерству здравоохранения совместно с местными властями до конца 2018 года отремонтировать первые два этажа здания, а продолжить работы в слеующем году.

Богдановиче горожане попросили обсутроить пешеходный переход на пересечении улиц Калинина-Гагарина-Железнодорожников. Местная жительница Анна Пыжова рассказала, что это необходимо, так как рядом находятся детский сад и школа. Согласно поручению губернатора, работы по обустройству перехода будут выполнены уже к началу июля этого года.