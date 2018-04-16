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Свердловчане пожаловались Евгению Куйвашеву на стадион, дороги и больницу
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Свердловчане пожаловались Евгению Куйвашеву на стадион, дороги и больницу 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
По поручению главы региона Евгения Куйвашева в Свердловской области отремонтируют сразу несколько объектов: стадион, больницы и дорогу. О существующих проблемах губернатору рассказали обеспокоенные свердловчане, об этом сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал».
Сегодня глава региона Евгений Куйвашев провел прием граждан, на котором обеспокоенные горожане рассказали о проблемах своих муниципалитетов. Так, учитель физкультуры из школы №4 в Михайловске Антон Тырышкин вместе с юным футболистом Иваном Захаровым рассказали о необходимости реконструкции городского стадиона «Микрон». Местные спортсмены показывают хорошие результаты в самых различных видах спорта: от футбола до пауэрлифтинга, однако стадион не способен вместить всех желающих.
Губернатор Свердлоовской области пообещал, что спортивный объект будет реконструирован, но при условии, что в Михайловске увеличится количество людей, занимающихся спортом. На что Антон Тырышкин заметил, что в городе всегда много желающих посещать спортивные тренировки, поэтому обновленный стадион точно будет заполнен.
По поручению Евгения Куйвашева уже к осени «Микрон» будет отреконструирован: там оборудуют футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для стритбола, волейбола, бадминтона и воркаута, а также поставят сборно-разборные трибуны, которые смогут вместить тысячу зрителей.
Жительница поселка Валериановск в Качканарском ГО Надежда Краева рассказала о местной ЦГБ, в которой реализуется проект «Бережливая поликлиника». По словам женщины, качканарцы обеспокоены тем, что в помещениях больницы уже давно не проводился ремонт. Глава региона поручил Министерству здравоохранения совместно с местными властями до конца 2018 года отремонтировать первые два этажа здания, а продолжить работы в слеующем году.
В Богдановиче горожане попросили обсутроить пешеходный переход на пересечении улиц Калинина-Гагарина-Железнодорожников. Местная жительница Анна Пыжова рассказала, что это необходимо, так как рядом находятся детский сад и школа. Согласно поручению губернатора, работы по обустройству перехода будут выполнены уже к началу июля этого года.
Кроме того, по результатам встречи Евгений Куйвашев распорядился завершить ремонт дороги от перекрестка Береговая-Ленина до Вайнера-Кольцевая в Первоуральске, поставить фонари в частном секторе на улице Чапаева в Арамиле и организовать бесперебойное водоснабжение на улице Советская в селе Колчедан Каменского района.
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