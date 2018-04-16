Мэр Гданьска потребовал ликвидировать организацию радикальных националистов

ВАРШАВА , 16 апр — РИА Новости . Мэр Гданьска Павел Адамович требует ликвидировать организацию «Национально-радикальный лагерь» (ONR), которая в выходные провела в городе марш, сопровождавшийся крайне радикальными лозунгами.

В субботу по улицам Гданьска прошел марш под лозунгом «Солидарная и великая Польша для поляков — это наша цель». Его участники выкрикивали, в частности, лозунги «Чистая кровь» и «Белая Европа».

"Я буду подавать заявление о ликвидации ONR. Я также ожидаю разъяснений от министра внутренних дел и администрации, находится ли ONR под охраной государства", — заявил Адамович на специально организованной пресс-конференции.

"ONR до сих пор является легальной организацией. Несмотря на неоднократные просьбы, требования, запросы, министр юстиции Збигнев Зебро и министр внутренних дел Йоахим Бруджиньский не предприняли действий для того, чтобы эту организацию делегализовать", — подчеркнул он.

При этом Адамович отметил, что городские власти дали разрешение на шествие, так как заявку подавало частное лицо, которое не упомянуло о националистическом характере мероприятия.

Бывший президент Польши, лидер оппозиции времен Польской Народной Республики Лех Валенса жестко осудил марш националистов в его родном городе. «За такие ли ценности боролись поляки в декабре 1970 года и в августе 1980 года в Гданьске? Я спрашиваю PiS (правящая партия Польши „Право и справедливость“ — ред.), когда вы их ликвидируете?» — написал Валенса в Facebook.