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Мэр Гданьска потребовал ликвидировать организацию радикальных националистов
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Мэр Гданьска потребовал ликвидировать организацию радикальных националистов 

РИА Новости 2 часа назад
ВАРШАВА, 16 апр — РИА Новости. Мэр Гданьска Павел Адамович требует ликвидировать организацию «Национально-радикальный лагерь» (ONR), которая в выходные провела в городе марш, сопровождавшийся крайне радикальными лозунгами.
В субботу по улицам Гданьска прошел марш под лозунгом «Солидарная и великая Польша для поляков — это наша цель». Его участники выкрикивали, в частности, лозунги «Чистая кровь» и «Белая Европа».
"Я буду подавать заявление о ликвидации ONR. Я также ожидаю разъяснений от министра внутренних дел и администрации, находится ли ONR под охраной государства", — заявил Адамович на специально организованной пресс-конференции.
"ONR до сих пор является легальной организацией. Несмотря на неоднократные просьбы, требования, запросы, министр юстиции Збигнев Зебро и министр внутренних дел Йоахим Бруджиньский не предприняли действий для того, чтобы эту организацию делегализовать", — подчеркнул он.
При этом Адамович отметил, что городские власти дали разрешение на шествие, так как заявку подавало частное лицо, которое не упомянуло о националистическом характере мероприятия.
Бывший президент Польши, лидер оппозиции времен Польской Народной Республики Лех Валенса жестко осудил марш националистов в его родном городе. «За такие ли ценности боролись поляки в декабре 1970 года и в августе 1980 года в Гданьске? Я спрашиваю PiS (правящая партия Польши „Право и справедливость“ — ред.), когда вы их ликвидируете?» — написал Валенса в Facebook.
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