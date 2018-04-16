Реформироваться вместе

фото pixabay.comРеформироваться вместе

Активное вовлечение предприятий отрасли в формирование новых кластеров станет хорошим подспорьем в решении задачи диверсификации оборонно-промышленного комплекса, поставленной Президентом России.

К такому выводу пришли участники заседания круглого стола, проведённого на прошлой неделе Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП) и комиссией по ОПК Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Без господдержки не обойтись

Открывая мероприятие, первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Нижегородской области Игорь Сазонов отметил, что переход на выпуск гражданской продукции для большинства оборонных предприятий региона станет трудновыполнимым. Так, если в среднем доля продукции гражданского назначения в нижегородской оборонке составляет 40% в основном за счёт атомной и авиационной промышленности, то в других отраслях дела обстоят куда хуже. Так, в производстве обычных вооружений гражданская продукция занимает 16%, в приборостроении — 14, в судостроении — 12, в производстве боеприпасов — только 11%. И хотя ситуация в корне отличается от конверсии 1990-х годов тем, что сейчас сохраняется гособоронзаказ, работают меры государственной поддержки, настораживает, что многие предприятия не имеют опыта работы в рыночных условиях.

Государство, полагает Игорь Сазонов, должно обеспечить оборонке максимально комфортные условия в реорганизации, налаживания производство новой продукции, новых технологий. В то же время он напомнил, что в последние годы нижегородские оборонщики провели успешную модернизацию, обеспечив хороший задел будущей диверсификации.

Генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев посетовал на недостаточную детализацию программы реформирования ОПК. Непроработанность действий может привести к повторению печального опыта 90-х, сокращению рабочих мест, падению рентабельности оборонной отрасли. Причём промышленники не требуют дополнительной финансовой помощи от государства. Им нужно знать, в каком направлении следует осуществлять перемены, выпуск каких видов гражданской продукции нужен государству, что оно будет поддерживать.

Полмира — в кластерах

Сопредседатель комиссии по ОПК РСПП Михаил Дмитриев признал, что проблемы, о которых говорят нижегородцы, характерны для всех регионов страны. Одним из путей перевода военных заводов на мирные рельсы и прорыва в отечественной экономике за счёт этих высокотехнологичных предприятий он назвал развитие кластеров с участием оборонки.

Швеции, Норвегии, Подробнее о мировом опыте кластерной политики рассказал эксперт комиссии Михаил Калашников . Сейчас порядка 50% продукции, выпускаемой в мире, производится компаниями, объединёнными в кластеры. Первопроходцами выступили США , где после Второй мировой войны началось формирование связанных меду собой в технологические цепочки наукоёмких производств. Классический пример — Силиконовая долина, средоточение цифровой экономики. В Старом Свете 26 стран-членов ЕС имеют свои национальные программы кластерной политики. А в Дании Финляндии практически вся промышленность объединена в кластеры.

…Здесь будет кластер заложен

Положительный опыт в деле создания кластеров накоплен в Петербурге . На сегодня город на Неве — лидер по числу кластеров в России , их там насчитывается целых 22, а в стране в целом — более 200. Активная работа началась в 2015 году с образования специального структурного подразделения Петербургского технопарка — Центра кластерного развития. О нём рассказала ведущий менеджер проектов Оксана Галинская. Секрет успеха — не деньги, хотя от господдержки на первом этапе никто не отказывается. Главное, убеждена Оксана Галинская, это человеческий фактор. Люди, составляющие ядро управляющей компании кластера, должны прекрасно знать рынок, предприятия, предлагать им стимулы, которые вовлекут их в объединение с партнёрами. Она познакомила нижегородцев с мерами поддержки, которые предлагает Центр кластерного развития, с результатами деятельности за последние три года.

Президент НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий» Марина Гирина на примере своего кластера, объединившего высокотехнологичные компании, в том числе из ОПК, показала, что оборонщикам можно успешно работать и в рыночных условиях. На сегодняшний день более 80% отечественного рынка медицинского приборостроения занимают иностранные производители. Чтобы переломить ситуацию, по инициативе питерцев создана межкластерная рабочая группа по диагностической, лабораторной медицинской технике и биотехнологиям межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса. В неё вошли ведущие специалисты в области медицинского приборостроения Санкт-Петербургского, Московского и Свердловского регионов, а также главные специалисты и президенты профильных медицинских ассоциаций. Общее количество предприятий кластеров, вошедших в рабочую группу, более 300. Марина Гирина предложила нижегородцам присоединиться к этой работе.

Предложение более чем актуально: в нашем регионе создаётся кластер медицинского приборостроения. Планами поделился и директор по производству гражданской продукции Арзамасского приборостроительного завода Владимир Цыцуев. АПЗ занимается разработкой и производством медтехники с 90-х годов прошлого века, когда, оставшись без оборонзаказа, завод был вынужден искать новые рыночные ниши. Сейчас, вернувшись к производству привычной продукции, арзамасцы не отказались и от медицинского направления. В целом же в регионе медицинские приборы и оборудование выпускают 35 предприятий, 20 из них уже изъявили желание войти в формируемый кластер.

Как видим, и у нас кластерная политика набирает темпы. В новых объединениях найдётся место и оборонным предприятиям. Их потенциал нужен и сугубо мирным отраслям.