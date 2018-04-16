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«Не следует воспринимать Тулеева в политике как шахматиста, он, скорее, играет в шашки вслепую»
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«Не следует воспринимать Тулеева в политике как шахматиста, он, скорее, играет в шашки вслепую» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Тулеев нам припомнит»
— Игорь Сергеевич, на выборах нового председателя совета народных депутатов Кемеровской области вы проголосовали против кандидатуры Амана Тулеева. Это была ваша собственная инициатива или распоряжение Москвы?
— Это было мое личное мнение, которое совпало с общепартийной позицией. В итоге, приняли решение, что отвергаем, в целом, подобный сценарий на региональном и федеральном уровне, голосуем против Тулеева и осуждаем.
— Ваше личное мнение скажется на ваших депутатских делах в областном совете депутатов?
— Скорее да, по той причине, что Аман Гумирович достаточно авторитарный руководитель, и подобный проступок будет означать для него, что с Украинцевым и партией в целом какие-то разговоры невозможны.
— Получается, что теперь Тулеев — это негласный руководитель фракции «ЕР», и он будет определять политику среди депутатов?
— Я бы сказал, что Аман Гумирович стал руководителем сразу двух фракций — еще же есть «Справедливая Россия» с Владимиром Волчеком, давним соратником Тулеева.
— Как вообще отнеслись к новости, что Аман Тулеев стал депутатом?
— С негодованием. Предполагал, что за этим последуют претензии на пост председателя. Хотя, наверное, как многие кузбассовцы, подумал, что поступок Тулеева — его самостоятельный уход с поста губернатора и пронзительная речь 1 апреля — был от самого сердца. Тогда подумал, что это конец его политической карьеры. Если бы он на этом остановился, то многие жители области простили ему бы все, что происходило в последние дни. Но Аман Гумирович посчитал по-другому.
— Про фигуру Тулеева, как будущего спикера, вы уже рассказали. А вот интересно, каким для вас был председателем совета народных депутатов Алексей Синицын?
— На мой взгляд, он был настоящим, компетентным и современным политиком, который, действительно, был руководителем не какой-то отдельной фракции, а всего парламента и учитывал и мое мнение и Владимира Волчека из «Справедливой России». Что до его ориентации на мнение на мнение Амана Тулеева, то это неотъемлемая характеристика всех политических деятелей Кузбасса, в особенности, членов «Единой России», вне зависимости от должности и статуса. Областной совет депутатов, безусловно, не был самостоятельным в части принятии решения при любом спикере. Тем не менее, господин Синицын сумел спозиционировать региональный парламент как орган, заслуживающий уважение и достойное внимание.
«Поначалу даже за депутата не считали»
— По сути, вы — единственный представитель оппозиционной партии в региональном парламенте. Как это — в одиночку работать с партией власти?
— Знаете, за все пять лет Владимир Жириновский и партийное руководство всегда говорили примерно похожие фразы: «Держись, мы знаем как тебе тяжело». Да, это крайне тяжело — одному против такой системы отстаивать позиции и мнения избирателей и своей партии. Тем более, по сути я был представителем альтернативного мнения в парламенте. И все же мне удавалось отстаивать свою позицию.
— В чем это проявлялось?
— Например, я активным образом выступал против компании ЕВРАЗ в части их поползновений по вопросам областных и муниципальных льгот и особых условий в части использования земли. Могу себе поставить в зачет и продолжение ЕВРАЗом спонсорства новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург». Да, пусть не в прежнем объеме, что привело к переводу клуба из Континентальной хоккейной лиги в Высшую хоккейную лигу, но «Металлург» все-таки остался на балансе компании, хотя в ЕВРАЗе его считали и считают «балластом».
— Вы избраны по единому избирательному округу в Новокузнецке. В «южной столице Кузбасса» позиции вашей партии прочнее, чем в Кемерове?
— Да, например, в новокузнецком горсовете фракция ЛДПР состоит из четырех человек. В последние годы мы смогли создать прочный плацдарм на юге области и выстроить серьезную партийную структуру, которая активно сопротивляется местной администрации и поддерживает меня в областном совете. В дискуссиях с ЕВРАЗ такая поддержка пригодилась.
— За годы работы в областном совете, в вашу сторону был прессинг или давление со стороны администрации Кемеровской области?
— Скорее, поначалу было просто игнорирование. Меня не считали даже близко равным ко всем остальным. Мол, есть областной совет и есть Украинцев. Потом депутаты от «Единой России» увидели во мне такого же здравомыслящего, а не просто кричащего по поводу и без повода коллегу, который говорит интересные вещи. Наверное, поэтому через год-полтора со мной начали считаться и в 2015 году предложили должность заместителя председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики, чтобы я еще более конструктивно мог проявить себя.
«Значимые действия Тулеев совершить не успеет»
— Избрание Тулеева на должность председателя как-то изменит работу областного совета депутатов?
— Про себя могу сказать, что как работал, так и буду работать. А этот облсовет уже на самом закате, впереди еще три-четыре сессии, а потом парламентские каникулы и все будут заниматься выборами губернатора и в облсовет. Так что вряд ли можно рассчитывать на что-то яркое.
— Какие-то действия от Тулеева как спикера ожидаете?
— Наверное, сейчас предпримет первые попытки обозначить областной совет как действительно самостоятельный орган, но они будут неявными и пробными, и значимое совершить Аман Гумирович не успеет. Чтобы превратить региональный парламент в орган, принимающий решения, нужно не три сессии, а год-два напряженной работы в новом созыве. Но пока неизвестно, каким будет следующий созыв, будет ли там Тулеев и с каким статусом.
— Как вы думаете, может пост председателя облсовета Тулееву нужен больше как позиция для обнародования своего мнения, нежели как некий функционал?
— У меня подозрение, что принимая такое решение, он действовал не как шахматист, а скорее как шашист вслепую — не продумывал на несколько ходов вперед свой поступок. Здесь было решение принято ради самого решения, а не ради функционала спикера или чего-то там еще. Ощущение такое, что теперь он и его окружение в размышлениях, что же нам делать дальше?
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости».
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