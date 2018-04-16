«Смерть его была странной». Скончался краснодарский эколог Михаил Абрамян

Работник экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха написал в своем «Фейсбуке», что сегодня ночью умер председатель Краснодарской краевой общественной организации «Южный экологический фронт» Михаил Абрамян. По его словам, смерть его была странной.

«Умер после болезни, причину которой не могли диагностировать врачи. Болеть он начал после совершенно простой и, казалось бы, безобидной операции по удалению гландов. Не исключаю, что он умер не собственной смертью. И допускаю, что он был отравлен каким-то медленно действующим ядом», — написал он.

Рудомаха уточнил, что у них были большие планы совместной природоохранной деятельности. Последняя экологическая проблема, которую мы с ним вместе разрабатывали — это захваты берегов Краснодарского затона и планы застройки зеленой зоны на Кубанской набережной.