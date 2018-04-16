Рудомаха: председатель краснодарской Эковахты умер, допускаю, что он был отравлен

Краснодар . 16 апреля — Новая Кубань. Андрей Рудомаха написал у себя на странице в Facebook, что сегодня ночью умер председатель Краснодарской краевой общественной организации «Южный экологический фронт» Михаил Абрамян:

— Не исключаю, что он умер не собственной смертью. И допускаю, что он был отравлен каким-то медленно действующим ядом.

Рудомаха сообщает, что Абрамян скончался после после болезни, причину которой якобы не могли диагностировать врачи. Болезнь связывают с последствиями операции по удалению миндалин.

— Умер крайне странной смертью «…» В прошлом году он публично огласил информацию о грязных делах, которые творили кубанские чиновники, в которых он тоже раньше принимал участие и поэтому знал всю эту кухню извнутри, Михаил стал очень опасен для определенного круга лиц чиновников и сотрудников спецслужб. При этом он рассказал далеко не все, что знал. Он мне честно говорил, что боится мести «конторы» и поэтому некоторые вещи огласке предавать не хочет. (Орфография и пунктуация автора сохранены, — прим «НК»)

Михаилу Абрамяну было 33 года. В свое время он активно занимался политикой. Так, например, в 2009 году он был исключен из КПРФ , затем возглавлял краевое отделение партии «Коммунисты России».

Деятельность краснодарского краевого представительства «Эковахты по Северному Кавказу» неразрывно связана с политикой, хотя сами представители данный факт неоднократно отрицали. Большая часть мероприятий по контролю за соблюдением действующих норм законодательства в сфере экологии напрямую затрагивают интересы чиновников.

Рудомаха, который сообщил о смерти Абрамяна, недавно стал объектом нападения неизвестных.

Однако заявления членов Эковахты порой бывают одиозны, возможно, ради поднятия интереса общественности к деятельности организации.