Ещё
Рудомаха: председатель краснодарской Эковахты умер, допускаю, что он был отравлен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рудомаха: председатель краснодарской Эковахты умер, допускаю, что он был отравлен 

Новая Кубань 47 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Андрей Рудомаха написал у себя на странице в Facebook, что сегодня ночью умер председатель Краснодарской краевой общественной организации «Южный экологический фронт» Михаил Абрамян:
— Не исключаю, что он умер не собственной смертью. И допускаю, что он был отравлен каким-то медленно действующим ядом.
Рудомаха сообщает, что Абрамян скончался после после болезни, причину которой якобы не могли диагностировать врачи. Болезнь связывают с последствиями операции по удалению миндалин.
— Умер крайне странной смертью «…» В прошлом году он публично огласил информацию о грязных делах, которые творили кубанские чиновники, в которых он тоже раньше принимал участие и поэтому знал всю эту кухню извнутри, Михаил стал очень опасен для определенного круга лиц чиновников и сотрудников спецслужб. При этом он рассказал далеко не все, что знал. Он мне честно говорил, что боится мести «конторы» и поэтому некоторые вещи огласке предавать не хочет. (Орфография и пунктуация автора сохранены, — прим «НК»)
Михаилу Абрамяну было 33 года. В свое время он активно занимался политикой. Так, например, в 2009 году он был исключен из КПРФ, затем возглавлял краевое отделение партии «Коммунисты России».
Деятельность краснодарского краевого представительства «Эковахты по Северному Кавказу» неразрывно связана с политикой, хотя сами представители данный факт неоднократно отрицали. Большая часть мероприятий по контролю за соблюдением действующих норм законодательства в сфере экологии напрямую затрагивают интересы чиновников.
Рудомаха, который сообщил о смерти Абрамяна, недавно стал объектом нападения неизвестных.
Однако заявления членов Эковахты порой бывают одиозны, возможно, ради поднятия интереса общественности к деятельности организации.
Новая Кубань: последние новости
В Армавире злостный алиментщик прикинулся перед судебными приставами сотрудником ДПС В Краснодаре хоронят молодого участника Comedy Баттл Компания «РусАл» находится на грани технического дефолта
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки358
Трамп предъявил России новое обвинение113
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии137
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу51
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение