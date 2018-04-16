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В парке «Усадьба „Воронцово“ начали проводить занятия по программе „Московское долголетие“
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В парке «Усадьба „Воронцово“ начали проводить занятия по программе „Московское долголетие“ 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Первое — занятие по общефизической подготовке и скандинавской ходьбе — прошло, благодаря усилиям дирекции Воронцовского парка и администрации центра социального обслуживания Обручевского района. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
Первое занятие для старшего поколения провела квалифицированный тренер и хореограф Юлия Реутова. По ее словам, умеренная физическая нагрузка полезна в любом возрасте, в частности, для пожилых людей. Им, однако, не следует делать слишком интенсивные упражнения. Бесплатные занятия по общефизической подготовке будут проходить по вторникам и четвергам с 10.00 до 11.00. Занятия по скандинавской ходьбе — по вторникам и четвергам с 16.00 до 17.00. Участники будут встречаться у сцены в Воронцовском парке.
Напомним, «Московское долголетие» — это пилотный проект, направленный на создание бесплатного досуга для пенсионеров. В нем могут принять участие постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры, не имеющие медицинских противопоказаний.
Фото: vk.com/usadba.vorontsovo
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