Большая часть активных преображенцев отдали свои голоса за проект благоустройства

90% жителей Преображенки поддержали проект благоустройства сквера на Краснобогатырской улице в голосовании на сайте «Активный гражданин».

Сквер, который ждет благоустройство, расположен в нашем районе между Краснобогатырской и Просторной улицами и Алымовым переулком. Это место — настоящий оазис среди жилой застройки и шумных дорог. В начале года прошло общественное слушание, на котором был определен вектор публичного мнения. Идея благоустройства была поддержана преображенцами.

Затем на портале «Активный гражданин» прошло голосование — на нем проект поддержали 90% жителей. Здесь сделают детскую и спортивную площадки и установят уличные тренажеры. Кроме того, сквер озеленят.

Активные преображенцы заботятся о своем районе, обращают внимание на деревья и траву. Сквер должен стать удобным пространством для отдыха. Сквер благоустроят на деньги, которые поступили в местный бюджет от налогов предпринимателей, сдачи жилья в аренду и платных парковок.