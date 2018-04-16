Ещё
Большая часть активных преображенцев отдали свои голоса за проект благоустройства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Большая часть активных преображенцев отдали свои голоса за проект благоустройства 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
90% жителей Преображенки поддержали проект благоустройства сквера на Краснобогатырской улице в голосовании на сайте «Активный гражданин».
Сквер, который ждет благоустройство, расположен в нашем районе между Краснобогатырской и Просторной улицами и Алымовым переулком. Это место — настоящий оазис среди жилой застройки и шумных дорог. В начале года прошло общественное слушание, на котором был определен вектор публичного мнения. Идея благоустройства была поддержана преображенцами.
Затем на портале «Активный гражданин» прошло голосование — на нем проект поддержали 90% жителей. Здесь сделают детскую и спортивную площадки и установят уличные тренажеры. Кроме того, сквер озеленят.
Активные преображенцы заботятся о своем районе, обращают внимание на деревья и траву. Сквер должен стать удобным пространством для отдыха. Сквер благоустроят на деньги, которые поступили в местный бюджет от налогов предпринимателей, сдачи жилья в аренду и платных парковок.
Управа района Преображенское: последние новости
Преображенцы показали свою грамотность на «Тотальном диктанте» Активные преображенцы вышли на субботник Практический семинар для интернет-пользователей прошел на Преображенке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Согласована единая позиция по Сирии259
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии53
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии303
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение