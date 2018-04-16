Ещё
Пеле: «Неймар на ЧМ-2018 получит второй шанс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пеле: «Неймар на ЧМ-2018 получит второй шанс» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле выразил мнение, что у капитана сборной Бразилии Неймара появился шанс реабилитироваться за неудачу на чемпионате мира-2014. Сборная Бразили на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).
— Он получил второй шанс, — цитирует Four-Four-Two Пеле. — К сожалению, то, что случилось в Бразилии — катастрофа. На чемпионате мира он получил травму, и Бразилия проиграла. У него есть отличная возможность реабилитироваться. Думаю, он хороший игрок. Посмотрим, принесет ли он Бразилии победу на ЧМ-2018.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дмитрий Свищев: "Мы не много потеряем, если болельщиков из США не будет на чемпионате мира" Губернатор Калининградской области: "Сейчас мы уже можем не беспокоиться за стадион" Майкл Фелпс планирует заниматься охраной воды
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США538
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России80
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение