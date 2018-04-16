Пеле: «Неймар на ЧМ-2018 получит второй шанс»

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле выразил мнение, что у капитана сборной Бразилии Неймара появился шанс реабилитироваться за неудачу на чемпионате мира-2014. Сборная Бразили на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург ) и Сербией (27 июня, Москва , «Открытие Арена»).

— Он получил второй шанс, — цитирует Four-Four-Two Пеле. — К сожалению, то, что случилось в Бразилии — катастрофа. На чемпионате мира он получил травму, и Бразилия проиграла. У него есть отличная возможность реабилитироваться. Думаю, он хороший игрок. Посмотрим, принесет ли он Бразилии победу на ЧМ-2018.