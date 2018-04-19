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Неймар считает, что Салах может стать одной из главных звезд ЧМ-2018
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Неймар считает, что Салах может стать одной из главных звезд ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар попытался предположить, кто станет главной звездой ЧМ-2018. При этом он не включил в список себя, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
— На чемпионате мира будет много хороших игроков, лучших в мире, — цитирует A Bola Неймара. — Думаю, что Коутинью и Габриэл Жезус способны выстрелить, надеюсь, они сыграют важную роль. Салах — игрок не самой сильной сборной, но он может оказать влияние на результат. Есть и другие игроки. Например, Де Брейне и Азар, также Луис Суарес играет на высочайшем уровне.
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