Неймар считает, что Салах может стать одной из главных звезд ЧМ-2018 

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар попытался предположить, кто станет главной звездой ЧМ-2018. При этом он не включил в список себя, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
— На чемпионате мира будет много хороших игроков, лучших в мире, — цитирует A Bola Неймара. — Думаю, что Коутинью и Габриэл Жезус способны выстрелить, надеюсь, они сыграют важную роль. Салах — игрок не самой сильной сборной, но он может оказать влияние на результат. Есть и другие игроки. Например, Де Брейне и Азар, также Луис Суарес играет на высочайшем уровне.