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Справляющую нужду за гаражами москвичку пытался ограбить «призрак»
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Справляющую нужду за гаражами москвичку пытался ограбить «призрак» 

360tv.ru 2 часа назад
Москвичка веселилась и пила в компании друзей в гараже, после чего решила справить малую нужду и пошла за постройку. Там она столкнулась с «потусторонней силой», которая не только помешала биологическому процессу, но и «украла» ее телефон. Историю рассказал «360» источник в правоохранительных органах.
15 апреля девушка 1993 года рождения распивала алкоголь с друзьями в гараже по адресу Путевой проезд, дом № 10. Она отошла от компании, чтобы справить малую нужду за постройку.
Начав делать «дела», она ощутила сильный толчок в спину, от чего упала. Девушка испугалась и побежала к компании, а после обнаружила, что ее Samsung белого цвета исчез из кармана. Она тут же позвонила в полицию — к слову, это было в 04:30 утра.
Однако она преждевременно запаниковала — телефон она позднее нашла на том же месте, где справляла нужду.
Полицейским не удается получить от девушки конструктивных ответов — она очень пьяна и путается в показаниях.
Говоря о странных ограблениях, в начале апреля житель Петербурга украл у пожилой женщины урну с прахом ее матери. Вряд ли он знал, что находится в емкости, но прихватил как ее, так и иконы из ее квартиры.
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