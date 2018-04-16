Справляющую нужду за гаражами москвичку пытался ограбить «призрак»

Москвичка веселилась и пила в компании друзей в гараже, после чего решила справить малую нужду и пошла за постройку. Там она столкнулась с «потусторонней силой», которая не только помешала биологическому процессу, но и «украла» ее телефон. Историю рассказал «360» источник в правоохранительных органах

15 апреля девушка 1993 года рождения распивала алкоголь с друзьями в гараже по адресу Путевой проезд, дом № 10. Она отошла от компании, чтобы справить малую нужду за постройку.

Начав делать «дела», она ощутила сильный толчок в спину, от чего упала. Девушка испугалась и побежала к компании, а после обнаружила, что ее Samsung белого цвета исчез из кармана. Она тут же позвонила в полицию — к слову, это было в 04:30 утра.

Однако она преждевременно запаниковала — телефон она позднее нашла на том же месте, где справляла нужду.

Полицейским не удается получить от девушки конструктивных ответов — она очень пьяна и путается в показаниях.