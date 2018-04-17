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Введены в строй энергообъекты «ЗапСибНефтехима»
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Введены в строй энергообъекты «ЗапСибНефтехима» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». ФСК ЕЭС и СИБУР ввели ключевые объекты для электроснабжения одного из крупнейших нефтехимических предприятий России. В Тюменской области состоялся торжественный пуск объектов для электроснабжения нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим», проекта компании СИБУР. Ключевым элементом энергетической инфраструктуры «ЗапСибНефтехима», введенным в строй, стала распределительная подстанция ПАО «ФСК ЕЭС» 500 кВ «Тобол», являющаяся первым в России энергообъектом высокого класса напряжения, в котором реализованы передовые цифровые технологии. Стоимость реализации «Тобола» составила 5,3 млрд рублей. Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции 500 кВ «ЗапСиб» СИБУРа. Как отмечается, новая инфраструктура позволит осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств «ЗапСибНефтехима» максимальной мощностью 300 МВт к единой национальной электрической сети РФ. В церемонии пуска приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, главы ФСК ЕЭС Андрей Муров и СИБУРа Дмитрий Конов. Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров отметил, что «Запсибнефтехим» получил наиболее современную сетевую инфраструктуру в своем классе:
"Подстанция ФСК ЕЭС 500 кВ «Тобол» является пилотным проектом комплексного использования технологий цифровизации на энергообъектах сверхвысокого напряжения. Символично, что крупнейший в стране нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» получил самую современную на сегодня сетевую инфраструктуру в своем классе. До 2025 года планируем ввести в ЕНЭС еще 32 цифровых подстанции". Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подчеркнул, что введенная в строй распределительная подстанция — «важнейшее звено в системе электроснабжения „ЗапСибНефтехима“.
»Подстанция 500 кВ «ЗапСиб» СИБУРа обеспечит прием электрической мощности с «Тобола» и понижение до необходимого для комплекса класса напряжения. Это передовые технологические решения не только по национальным, но и по мировым стандартам. Запуск электроснабжения «ЗапСибНефтехима» обеспечит готовность для начала пусконаладочных работ на объектах, которые идут первыми по графику реализации проекта".
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