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ФСК ввела в эксплуатацию подстанцию для электроснабжения «Запсибнефтехима»
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ФСК ввела в эксплуатацию подстанцию для электроснабжения «Запсибнефтехима» 

Rambler News Service 59 минут назад
Энергетическая компания ФСК ЕЭС 9входит в «Россети») ввела в эксплуатацию подстанцию 500 кВ «Тобол» в Тюменской области для электроснабжения проекта «Запсибнефтехим», говорится в сообщении ФСК. Стоимость строительства подстанции составила 5,3 млрд рублей.
Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции «Запсибнефтехима», через которую предприятие присоединено к  Единой национальной электрической сети. Объект построен дочерним обществом ФСК ЕЭС — ЦИУС ЕЭС.
«В Тюменской области состоялся торжественный пуск комплекса объектов для электроснабжения крупнейшего в стране строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья «Запсибнефтехим» — проекта компании «Сибур»», — говорится в сообщении ФСК.
Новая инфраструктура позволяет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Запсибнефтехима» максимальной
мощностью 300 МВт к ЕНЭС..
Проект «Запсибнефтехим» предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год. Реализация проекта «Запсибнефтехим» направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ), в востребованные продукты, используемые в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине и других областях.
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