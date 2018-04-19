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Кто и как проверяет качество дорог после ремонта?
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Кто и как проверяет качество дорог после ремонта? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае утвердили график проверки объектов, которые ремонтировали в прошлом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД). В краевом Минтрансе пояснили, что с этой недели поочерёдно проинспектируют каждую дорогу. В обследовании примут участие представители регионального ведомства, управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье», районных и городских администраций, а также общественники. Если эксперты обнаружат недостатки, то подрядчик устранит их за свой счёт.
Ранее городская администрация предложила дополнительно отремонтировать несколько участков дорог: ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Чернышевского, ул. 25-го Октября от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. М. Горького и транспортную развязку на ул. Набережной в Орджоникидзевском районе Перми.
В этом году на проект БКД предполагают направить 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок 48 дорог (111 км) и ликвидировать 26 аварийных участков.
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