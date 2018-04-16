Главные награды и приз от «Единой России» вручены участникам «Николаевской»

Зрители увидели лучшие номера, прошедшие конкурсный отбор. В торжественной обстановке были вручены Гран-при фестиваля, а также награды исполнителям, завоевавшим зрительские симпатии. В церемонии награждения победителей «Николаевской-2018» приняли участие председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, депутаты городского Совета Сергей Попцов и Алексей Чистяков , начальник управления молодежной политики Анна Павленко, председатель областной общественной организации Российского Союза Молодёжи Илья Поляков

— От Главы города Оренбурга Евгения Арапова и от себя лично я благодарю всех участников сегодняшнего гала-концерта! — обратилась к студентам Ольга Березнева. -Чувствуется, что сегодня на этой сцене выступают лучшие из лучших участников «Николаевской». Уверена, что все свои экзамены вы сдаёте так же блестяще, потому что в Оренбурге самая креативная и талантливая молодежь. Таких, как вы, нет ни в одном другом городе России!Студенческое творчество вечно, а значит, будет вечным и ваш фестиваль!

Председатель городского Совета пожелала участникам«Николаевской» не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины в творчестве и вручила Гран-при фестиваля Оренбургскому государственному педагогическому университету. На суд жюри ОГПУ представил более 35 номеров во всех номинациях, из которых 17 заняли призовые места.

Обладателями Гран-при также стали ансамбль народного танца «Assa» и Оренбургский институт путей сообщения — филиал Самарского государственного университета путей сообщения. Награды им вручили начальник управления молодежной политики Анна Павленко и председатель областной общественной организации Российского Союза Молодёжи Илья Поляков.

Фракция «Единая Россия» в городском Совете ежегодно учреждает специальный приз фестиваля «На Николаевской». В этом году такой награды удостоилась студентка Оренбургского государственного педагогического университета Светлана Полякова , исполнившая песню «Оттепель».

Заместитель председателя фракции «Единая Россия» Сергей Попцов, вручая ей диплом и подарок, подчеркнул, что фестиваль «На Николаевской» важен не только для творческой молодёжи города, но и для всего Оренбурга.

— 29 лет существования фестиваля— это сотни студентов, которые попробовали себя в чём-то новом, открыли для себя новые пути и возможности, заразили творчеством других. Встреча талантливой и увлечённой молодёжи Оренбурга на одной площадке — это всегда праздник! — подчеркнул он.

Всего в этом году более 70 фестивальных номеров были высоко оценены жюри и получили призовые места. Депутат городского Совета Алексей Чистяков, вручая приз зрительских симпатий студенту Оренбургского областного колледжа культуры и искусств Максиму Кузнецову , подчеркнул, что с каждым годом планка фестивальной программы повышается, интерес к этому событию растёт как у участников, так и у зрителей.

— «Николаевская-2018» восхитила и удивила красотой и масштабностью. Как всегда, наша оренбургская молодёжь на высоте! — сказал Алексей Чистяков.