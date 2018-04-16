Ещё
Эксперт прокомментировал возможность введения США новых санкций против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал возможность введения США новых санкций против России 

RT на русском 31 минуту назад
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.
По словам эксперта, складывается такое ощущение, что на Западе просто не знают, как навредить Москве, и вообще возникает вопрос, ради чего они это делают.
«А мы уже привыкли, другого не ждём, сообщения о санкциях стали обычным информационным фоном», — сказал Иванов.
Он отметил, что Россия — хорошая тема для западных политиков. Другое дело, что санкции действительно сказываются на отечественной экономике, заявил эксперт.
«Мы должны научиться обеспечивать себя сами. Импортозамещение должно идти, мы обязаны развивать свою науку, промышленность. Мы не должны сами надеяться на снятие санкций, но должны строить независимую базу для развития», — пояснил он.
Ранее ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что в понедельник, 16 апреля, будет объявлено об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.
RT на русском: последние новости
Видеозапись подготовки британских самолётов к бомбардировке сирийского Хомса Экс-инспектор ООН: Скрипалей могли отравить веществом BZ, которое производилось в США В Швейцарии прокомментировали нанесение удара США и их союзников по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии333
Федеральный канал опозорился с Сирией105
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз120
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда170
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение