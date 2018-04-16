Эксперт прокомментировал возможность введения США новых санкций против России

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.

По словам эксперта, складывается такое ощущение, что на Западе просто не знают, как навредить Москве, и вообще возникает вопрос, ради чего они это делают.

«А мы уже привыкли, другого не ждём, сообщения о санкциях стали обычным информационным фоном», — сказал Иванов.

Он отметил, что Россия — хорошая тема для западных политиков. Другое дело, что санкции действительно сказываются на отечественной экономике, заявил эксперт.

«Мы должны научиться обеспечивать себя сами. Импортозамещение должно идти, мы обязаны развивать свою науку, промышленность. Мы не должны сами надеяться на снятие санкций, но должны строить независимую базу для развития», — пояснил он.

Ранее ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что в понедельник, 16 апреля, будет объявлено об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.