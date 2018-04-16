По итогам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, оштрафованы 28 должностных лиц

В 2017 году Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила многочисленные грубые нарушения законодательства в финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований, органов государственной власти и государственных учреждений города. Материалы всех проверок были переданы в городскую прокуратуру, которая вынесла 60 представлений и возбудила ряд дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел к административной ответственности были привлечены 28 должностных лиц. В основном, это муниципальные служащие. Размер штрафов для них составил от 2 до 30 тысяч рублей. Общая сумма штрафов — свыше 434 тысяч рублей. Более 60 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Среди наиболее частых нарушений — нецелевое использование бюджетных средств и несоблюдение требований федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Шесть дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурорами Выборгского, Петроградского, Приморского и Центрального районов находятся на рассмотрении. Также органами внутренних дел проводятся проверочные мероприятия на основании трех отчетов Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Серьезные нарушения в финансовой деятельности были обнаружены ревизорами Контрольно-счетной палаты Петербурга и в МО Смольнинское. Результаты проверки, которая продолжалась с 15 января по 29 марта, будут переданы в прокуратуру, в органы внутренних дел, а также в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и губернатору города. По результатам выявленных нарушений могут быть возбуждены уголовные дела.