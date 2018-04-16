Ещё
По итогам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, оштрафованы 28 должностных лиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

По итогам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, оштрафованы 28 должностных лиц 

Интересант 2 часа назад
В 2017 году Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила многочисленные грубые нарушения законодательства в финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований, органов государственной власти и государственных учреждений города. Материалы всех проверок были переданы в городскую прокуратуру, которая вынесла 60 представлений и возбудила ряд дел об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения дел к административной ответственности были привлечены 28 должностных лиц. В основном, это муниципальные служащие. Размер штрафов для них составил от 2 до 30 тысяч рублей. Общая сумма штрафов — свыше 434 тысяч рублей. Более 60 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Среди наиболее частых нарушений — нецелевое использование бюджетных средств и несоблюдение требований федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Шесть дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурорами Выборгского, Петроградского, Приморского и Центрального районов находятся на рассмотрении. Также органами внутренних дел проводятся проверочные мероприятия на основании трех отчетов Контрольно-счетной палаты Петербурга.
Серьезные нарушения в финансовой деятельности были обнаружены ревизорами Контрольно-счетной палаты Петербурга и в МО Смольнинское. Результаты проверки, которая продолжалась с 15 января по 29 марта, будут переданы в прокуратуру, в органы внутренних дел, а также в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и губернатору города. По результатам выявленных нарушений могут быть возбуждены уголовные дела.
Интересант: последние новости
На затопленном талыми водами Серафимовском кладбище в Петербурге прокуроры нашли антисанитарию Законопроект о контрсанкциях РФ против США начнут рассматривать в Госдуме 15 мая На острове в Балтийском море школьник нашел клад с монетами Х века
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Согласована единая позиция по Сирии259
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии53
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии303
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение