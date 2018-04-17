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Жители двух районов Волгограда останутся без газа
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Жители двух районов Волгограда останутся без газа 

АиФ Волгоград 43 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Коммунальщики отключат газ в Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда с 06:00 до 21:00.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ограничение подачи голубого топлива затронет улицы Глазкова, Чуйкова, Дымченко, Камимовскую, Кубинскую, Обороны Севастополя, Волочаевскую, Лермонтова, Возрождения и не только. Полный список улиц с номерами домов можно узнать здесь.
Во избежание несчастных случаев волгоградцев просят в этот день не оставлять включенным газоиспользующее оборудование. Справку можно получить по следующим номерам 54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Центрального района), 73-94-35, 73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района), 93-11-91 (справочная служба).
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