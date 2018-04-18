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В Волгограде в нескольких районах отключили горячую воду
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В Волгограде в нескольких районах отключили горячую воду 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: Блокнот-Волгоград
В Центральном и Красноармейском районах Волгограда отключили горячую воду 18 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», в Центральном районе воду отключили по 20 апреля в домах №43 по улице Новороссийской, №8,10 и 18 по улице Чапаева, а также в детсадах №155 и 307.
В Красноармейском районе воду отключили всего на один день в домах №1,2,3,4,5,6,7 в поселке Южный, Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова, детсаду №349.
Ограничение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний. С них коммунальщики начинают готовиться к новому сезону. После гидравлических испытаний пройдет плановый и капитальный ремонты.
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