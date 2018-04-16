В Волгограде стартовало массовое отключение горячей воды 

В Волгограде сегодня, 16 апреля, стартовало массовое отключение жилых домов от горячей воды. Сотни жителей Ворошиловского и Красноармейского района уже с понедельника будут вынуждены довольствоваться холодным душем. Завтра к ним присоединятся волгоградцы из Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского и Кировского районов. Чуть позже горячую воду отключат в Советском и Центральном районах.
— С сегодняшнего дня компания «Концессии теплоснабжения» приступает к гидравлическим испытаниям на сетях. Сразу же по окончании отопительного сезона начинается подготовка к следующему, — объяснили V1.ru причину предстоящих отключений в компании. — Это мероприятие, в ходе которого трубопроводы будут проверять на прочность. В связи со стартовавшими работами на один-три дня будет прекращаться подача горячей воды. Отключения будут проводиться в полночь и заканчиваться так же в полночь. Возможно, что вода будет возвращаться в дома раньше указанного срока.
График отключения
Тракторозаводский район:
С 17 по 19 апреля:
Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
Кастерина, 2, 4, 6;
Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
Мясникова, 2, 8, 16;
Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
детские сады: №№ 305, 257, 376, 15, 347, 117, 331, 8, 372, 363, 387, 391;
школы №№ 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей №3;
поликлиника № 9, детская поликлиника № 3, детский санаторий № 2, стоматологическая поликлиника № 3.
С 24 по 26 апреля:
Героев Тулы, 11, 13, 15, 17;
Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14;
Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31;
детские сады № 201, «Радуга»;
школа-сад № 10;
психиатрическая больница № 5.
Краснооктябрьский район:
С 17 по 19 апреля:
Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;
Еременко, 142, 142а, 144, 146;
Пельше, 9, 11, 13, 15;
Таращанцев, 55, 61, 63;
Титова, 20а;
детские сады: №№ 59, 60, 291;
школа № 98;
стоматологическая поликлиника № 6 (встроенное помещение на ул. Депутатской, 7).
С 24 по 26 апреля:
Аэрофлотская, 62;
Бажова, 7, 9;
Еременко, 35;
Металлургов, 72, 74, 76, 78;
Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;
Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;
Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;
Качалова, 48, 52;
детские сады: №№ 96, 286, 392, 294, 329, 375, 273, прогимназия № 1;
школа № 32, школа-интернат № 3, школа-интернат № 6;
МУЗ КБ № 12, детская поликлиника № 1 (ул. Еременко, 62), ГУЗ ВОПТД № 2, Центр «Спид», филиал поликлиники № 2 (ул. Поддубного, 25).
Дзержинский район:
С 17 по 19 апреля:
51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;
Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;
Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а;
Ессентукская, 3, 19;
Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142;
Колпинская, 1а, 1б, 9, 11;
Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;
Кутузовская, 1, 9;
Полесская, 6;
Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14,16;
Толбухина, 9, 36, 38, 40;
Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16;
Панкратова, 60;
Фестивальная, 17;
детские сады: №№ 58, 266, 366, 341, 58/2, 290, 203, 105;
школы №№ 97, 128, 101, 40, 128, спортшкола.
С 24 по 25 апреля:
8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66;
бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а;
Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38;
Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49;
проспект Жукова, 106, 106а, 108;
детские сады: №№5, 17, 176, 241, 242, 183, 336; центры развития ребенка №№ 1, 6, 7;
школы №№ 33, 85; лицеи №№ 8, 9; ДЮСШ; детская школа искусств № 5;
поликлиника № 28.
25 апреля:
детский сад № 31.
С 25 по 26 апреля:
Новорядская, 56, 58.
С 25 по 27 апреля:
51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65;
Восточно-Казахстанская, 16, 18;
Космонавтов, 59, 61;
Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;
детские сады: №№ 333, 327;
лицей № 7.
26 апреля:
детский сад №32.
Центральный район:
С 18 по 20 апреля:
Новороссийская, 43;
Чапаева, 8, 10, 18;
детские сады №№ 155, 307.
С 24 по 26 апреля:
Голубинская, 8;
Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а;
Кубанская, 17;
Новороссийская, 5, 11;
Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28;
администрация Волгоградской области (проспект Ленина, 9).
Ворошиловский район:
16 апреля:
Буханцева, 20, 22;
Воркутинская, 3;
Липецкая, 3, 3а.
С 24 по 26 апреля:
Буханцева, 36, 38, 42;
Елисеева, 5, 8, 9, 10;
Кузнецкая, 67, 71, 73.
Советский район:
С 25 по 26 апреля:
Волгоградская, 9, 11, 13, 162;
Голубятникова, 9, 10, 12;
Терешковой, 9;
поликлиника № 31, поликлиника РЖД;
Волгоградский дом-интернат инвалидов и престарелых.
Красноармейский район:
С 16 по 24 апреля:
Куйбышева, 47, 47а, 49;
детский сад № 388.
17 апреля:
больница № 10 (главный корпус и наркодиспансер).
С 17 по 19 апреля:
2-я Динамовская, 6а, 7;
2-я Караванная, 37, 39, 41, 43, 21;
2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;
40 лет ВЛКСМ, 17а;
50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;
Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;
Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;
Вучетича, 19, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22;
Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;
проспект Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Голубева, 1а,3;
Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;
Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;
проспект Канатчиков, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а;
Копецкого, 1а, 10;
Ломакина, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 17, 15, 18, 20, 24а, 1,1а;
Мачтозаводская, 122, 124;
Моцарта, 17а;
Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;
Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;
Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;
Российская, 5, 7, 2, 4, 10, 12, 14, 16;
Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;
Светлоярская, 46;
Столетова, 43, 32, 34, 38, 44, 48, 50, 51, 53, 55, 2, 2а, 6;
Удмуртская, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 45, 47а, 51, 69, 71, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 2, 4, 6, 14;
Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65, 63;
Якуба Коласа, 24;
стоматология № 12, больница № 16, детская поликлиника № 16, детская поликлиника № 24, больница № 24, отделение сестринского ухода, поликлиника № 24;
лицей № 1, школа № 38, школа № 113, филиал школы № 113, техникум, школа № 134, ДЮЦ, лицей № 4, ДЮСШ № 6, школа № 124, гимназия № 8, школа № 121, школа № 31, школа № 118, школа № 134, школа № 117, филиал школы № 117;
детские сады: №№ 330, 289, 135, 56, 163, 317, 309, 393, 324, 282, 223, 367, 301, 295, 307, 285, 279, 274, 264, 249, 250, 161, 256, 126, 301, 295, 326.
18 апреля:
поселок Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Казачий кадетский корпус имени Недорубова;
детский сад № 349.
С 19 по 20 апреля:
Водников, 12а;
Черепановых, 3;
детский сад № 221.
23 апреля:
Лазоревая, 187, 193;
Луговая, 142;
Минская, 218, 222, 226;
Фролова, 4;
детские сады: №№ 66, 141.
С 24 по 26 апреля:
проспект Героев Сталинграда, 40, 42, 44, 44а, 48, 25, 21, 23, 29, 35, 37, 50, 47, 49, 52, 54, 56, 60, 62, 39, 41, 45, 38;
Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;
Изобильная, 20, 22, 4, 6, 12, 14;
Остравская, 6, 8, 16, 4а (администрация Красноармейского района), 12, 20, 2, 4, 10, 14, 18, 20а;
Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;
Тельмана, 19, 14;
бульвар Энгельса, 35, 27, 29, 31, 19, 23, 23а, 25, 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 2а, 4, 4а, 8, 24, 10, 14, 16, 18, 31а, 33а, 35а, 22, 26, 28, 32, 34, 36;
детская поликлиника № 26;
гимназия № 6, гимназия № 7, школа № 120, школа № 75, гимназия № 2, школа № 62, школа № 65;
детские сады: 343, 370, 352, 381, 1, 374, 361.
С 25 по 26 апреля:
больница № 15;
роддом № 4.
С 25 по 27 апреля:
Алийская, 16, 18 Героев малой земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55;
Сидорова, 3;
Судостроительная, 39, 43, 45;
Электростальская, 11;
училище № 19;
детские сады: № 138, 78.
28 апреля:
Доценко, 70;
Бассейн «Судоверфь» (Петропавловская, 88);
детский сад № 179.
Кировский район:
С 17 по 30 апреля:
Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
переулок Тепличный, 308, 309.