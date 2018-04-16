В нескольких районах Волгограда с 17 апреля отключат воду

Часть жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда останутся без горячей воды с 17 апреля на один-три дня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с проведением гидравлических испытаний. С них коммунальщики начинают готовиться к новому сезону. После гидравлических испытаний пройдет плановый и капитальный ремонты.

В перечисленных районах отключения стартуют в 00:00 в дату начала ограничения водоснабжения и закончатся в 24:00 в дату окончания ограничения.