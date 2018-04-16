В нескольких районах Волгограда с 17 апреля отключат воду 

Часть жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда останутся без горячей воды с 17 апреля на один-три дня.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с проведением гидравлических испытаний. С них коммунальщики начинают готовиться к новому сезону. После гидравлических испытаний пройдет плановый и капитальный ремонты.
В перечисленных районах отключения стартуют в 00:00 в дату начала ограничения водоснабжения и закончатся в 24:00 в дату окончания ограничения.
Так, в Тракторозаводском районе воду отключат на улицах Богомольца, Грамши, Гороховцев, Кропоткина, Менжинского, Николая Отрады, в Краснооктябрьском районе — на улицах Еременко, Пельше, Таращенцев, Титова, в Дзержинском районе — на улицах 51-й Гвардейской, Исторической, Краснополянской, Кутузовской, Толбухина, Шекснинской, в Красноармейском — на улицах 2-я Динамовская, 40 лет ВЛКСМ, Вучетича, Мачтозаводской, Моцарта, Танеева, проспектах Героев Сталинграда и Канатчиков. Подробнее все улицы с номерами домов можно найти здесь.