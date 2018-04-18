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На юге Волгограда отключат горячую воду с 20 апреля
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На юге Волгограда отключат горячую воду с 20 апреля 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Кировском и Красноармейском районах Волгограда отключат воду с 22:00 20 апреля до 10:00 22 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», в Красноармейском отключение затронет весь район, а в Кировском — начиная от улицы Саши Чекалина и до начала Красноармейского района. Для местных жителей организуют подвоз воды.
Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового магистрального водопровода и крупного канализационного коллектора, а также нескольких новых водопроводных линий малого диаметра, плюс, проведут планово-предупредительный ремонт на сетях.
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