На юге Волгограда отключат горячую воду с 20 апреля

В Кировском и Красноармейском районах Волгограда отключат воду с 22:00 20 апреля до 10:00 22 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», в Красноармейском отключение затронет весь район, а в Кировском — начиная от улицы Саши Чекалина и до начала Красноармейского района. Для местных жителей организуют подвоз воды.

Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового магистрального водопровода и крупного канализационного коллектора, а также нескольких новых водопроводных линий малого диаметра, плюс, проведут планово-предупредительный ремонт на сетях.