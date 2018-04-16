Где в Волгограде отключат горячую воду с 17 апреля?

Ограничение будет связано с проведением гидравлических испытаний.

Часть жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда останутся без горячей воды с 17 апреля на несколько дней.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с проведением гидравлических испытаний. В перечисленных районах отключения стартуют в 00:00 в дату начала ограничения водоснабжения и закончатся в 24:00 в дату окончания ограничения.

Воду отключат по следующим адресам:

Тракторозаводский район (с 17 по 19 апреля):

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;ул. Кастерина, 2, 4, 6;ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;ул. Мясникова, 2, 8, 16;ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Без воды также останутся детсады №305, 257, 376, 15, 347, 117, 331, 8, 372, 363, 387, 391; школы №18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей №3, поликлиника №9; детская поликлиника №3, детский санаторий №2; стоматологическая поликлиника №3.

Краснооктябрьский район (с 17 по 19 апреля):

ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;ул. Таращанцев, 55, 61, 63;ул. Титова, 20а.

Без воды также останутся детсады №59, 60, 291; школа № 98; Стоматологическая поликлиника № 6 (встроенное помещение на ул. Депутатской, 7).

Дзержинский район (с 17 по 19 апреля):

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а;ул. Ессентукская, 3, 19;ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142;ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11;ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;ул. Кутузовская, 1, 9;ул. Полесская, 6;ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24;ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40;ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16;ул. Панкратова, 60;ул. Фестивальная, 17.

Без воды также останутся детсады №58, 266, 366, 341, 58/2, 290, 203, 105; школы № 97,128,101,40,128; спортшкола.

Кировский район (с 17 по 30 апреля):

Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10;пер. Тепличный, 308, 309.

Красноармейский район (с 17 по 19 апреля):

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7;ул. 2-я Караванная,37, 39, 41, 43, 21;ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;ул. 40 лет ВЛКСМ,17а;ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;ул. Вучетича, 19, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22;ул. Гагринская,1, 5, 7, 7а, 9;пр. Героев Сталинграда,1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;ул. Голубева,1а,3;ул. Гремячинская,10а, 12а, 11, 18, 26, 28;ул. Зерноградская,1а, 2, 3, 6, 8, 10;пр. Канатчиков,17, 19, 21, 18, 20, 22, 26, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а;ул. Копецкого,1а, 10;ул. Ломакина, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 17, 15, 18, 20, 24а 1,1а;ул. Мачтозаводская,122, 124;ул. Моцарта,17а;ул. Николаевская,4, 6, 11, 13, 15;ул. Панферова,2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;ул. Пятиморская,15, 37, 39, 41, 41а;ул. Российская,5, 7, 2, 4, 10, 12, 14, 16;ул. Танеева,2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;ул. Саушинская,1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;ул. Светлоярская,46;ул. Столетова,43, 32, 34, 38, 44, 48, 50, 51, 53, 55, 2, 2а, 6;ул. Удмуртская,91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 45, 47а, 51, 69, 71, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 2, 4, 6, 14;ул. Фадеева,29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65, 63;ул. Якуба Коласа ,24.

Без воды также останутся стоматология №12; больница №16; детская поликлиника №16; детская поликлиника №24; больница №24; отделение сестринского ухода; поликлиника №24; лицей №1; школа №38; школа №113; филиал школы №113; техникум; школа №134; ДЮЦ; лицей №4; ДЮСШ №6; школа №124; гимназия №8; школа №121; школа №31; школа №118; школа №134; школа №11; филиал школы №117; детсады 330, 289, 135, 56, 163, 317, 309, 393, 324, 282, 223, 367, 301, 295, 307, 285, 279, 274, 264, 249, 250, 161, 256, 126, 301, 295, 326.