Главные события недели 

Investing.com — В понедельник в РФ стартовал налоговый период, пик выплат придется на 25-28 апреля.
Минфин США сегодня объявит о новых санкциях в отношении России.
В список ответных мер может войти запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции в Россию.
В США официально начинается сезон корпоративной отчетности за I квартал 2018 года.
В понедельник финансовые результаты представят Netflix, Bank of America (NYSE:BAC) и Charles Schwab.
Данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам и производственной активности штата NY также выйдут в понедельник.
Во вторник ожидается публикация данных по строительству новых домов и выданным разрешениям на строительство.
Abbott Labs, American Express (NYSE:AXP), Mattel и Morgan Stanley (NYSE:MS) в среду отчитаются за I квартал.
В четверг выйдут результаты Blackstone Group, E*Trade, KeyCorp (NYSE:KEY) и Phillip Morris International.
General Electric (NYSE:GE), Honeywell International, Procter & Gamble (NYSE:PG) и Schlumberger опубликуют отчеты в пятницу.