Главные события недели

Investing.com — В понедельник в РФ стартовал налоговый период, пик выплат придется на 25-28 апреля.

Минфин США сегодня объявит о новых санкциях в отношении России.

В список ответных мер может войти запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции в Россию.

США официально начинается сезон корпоративной отчетности за I квартал 2018 года.

Данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам и производственной активности штата NY также выйдут в понедельник.

Во вторник ожидается публикация данных по строительству новых домов и выданным разрешениям на строительство.

Abbott Labs, American Express (NYSE:AXP), Mattel и Morgan Stanley (NYSE:MS) в среду отчитаются за I квартал.