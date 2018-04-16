Ещё
В Новокуйбышевске запустили уникальный комплекс по мойке химических контейнеров-цистерн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

В Новокуйбышевске запустили уникальный комплекс по мойке химических контейнеров-цистерн 

Волга Ньюс 2 часа назад
Новая услуга для новых перспектив
Компания АО «СГ-транс» — один из ведущих железнодорожных операторов по транспортировке нефтегазовых и нефтехимических грузов в стране. Работая на российском рынке транспортных услуг с 1959 года и оказывая полный комплекс услуг по транспортировке газовых, нефтеналивных, нефтехимических грузов на территории России, в страны Европы и СНГ, «СГ-транс» сегодня является одним из лидеров по количеству специализированного вагонного парка для перевозки сжиженных углеводородных газов.
Построенный на территории Новокуйбышевского ремонтного испытательного пункта специализированный сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту контейнеров-цистерн для транспортировки химических грузов открывает перед компанией новые перспективы.
Новый сервисный центр предоставляет полный спектр услуг по ремонту, техническому освидетельствованию с актами международного образца сроком на 2,5 и 5 лет, а также ремонтной окраске и обновлению трафаретов контейнеров-цистерн для химических грузов. Кроме этого, на эстакаде промывки проводятся работы по очистке и промывке/пропарке внутренних поверхностей котлов контейнеров-цистерн со сбором, накоплением и последующим вывозом для утилизации получаемых жидких и твёрдых отходов.
Директор по производственной инфраструктуре, главный инженер АО «СГ-транс» Максим Киреев отметил, что рынок перевозки грузов по железной дороге в химических контейнерах-цистернах стремительно развивается, поэтому сегодня компания работает на опережение и старается обеспечивать полный спектр услуг на этом рынке.
"Наше оборудование имеет замкнутый цикл. У нас существует возможность промывки как при помощи пара, так и при помощи воды с нейтрализующим раствором. Все остатки груза собираются в отдельные еврокубы для утилизации. Для каждого груза у нас разработан паспорт, на основании которого мы можем утилизировать грузы, и заключен договор с компанией по утилизации. Потери остатков груза, который смывается, у нас исключены — все утилизируется", — прокомментировал Максим Киреев, отметив, что наибольшим спросом эта услуга пользуется в регионах, в которых находятся места погрузки, и выбор новокуйбышевской площадки для реализации пилотного проекта был не случаен.
"Новокуйбышевское подразделение расположено рядом с предприятием НК «Роснефть», которое использует в производстве химические грузы, поэтому запустив мойку химических контейнеров-цистерн и депо по ремонту этой тары на площадке, мы позволяем любому клиенту сократить свои расходы на транспортировку и улучшить показатели по скорости доставки грузов" — подчеркнул Максим Киреев.
Уникальный проект
Выявив потребность в постройке моечного комплекса, в АО «СГ-транс» стали искать поставщика, который смог бы его реализовать с соблюдением многочисленных требований надзорных органов и обеспечить все нужные технологические характеристики. К выбору подрядчика подошли весьма тщательно: изучили не только российский, но и западноевропейский опыт.
"В России найти хорошее качество исполнения оборудования в сочетании с оптимальной скоростью подготовки и высоким уровнем автоматизации оказалось достаточно сложно. При этом мы общались не только с руководителями, но и с людьми, которые непосредственно эксплуатируют оборудование, поэтому можем быть уверены, что сделали правильный выбор в пользу компании Kärcher, " — отметил Максим Киреев.
Для решения поставленных задач АО «СГ-транс» отделу индустриальных решений Kärcher даже пришлось создать универсальную моечную установку, которая не требует от сотрудников дополнительных операций в процессе работы. Достаточно опустить на тали такое многофункциональное устройство в люк, и без вмешательства человека могут выполняться операции пропарки, мойки под высоким давлением с реагентом, а также сушки цистерны. Для водонерастворимых грузов реализована технология взрывобезопасной мойки растворителем под низким давлением — также без необходимости спускаться в колбу.
"Уличное контейнерное исполнение моечного комплекса цистерн — это уже не первый наш проект такого рода в России, но первый с таким многообразием продуктов. Химия — очень разнообразный сегмент, содержащий около 4 тысяч наименований, для чего были реализованы две ключевые технологии — для обычных и водонерастворимых продуктов, работающих параллельно. Водонерастворимые грузы моются растворителем под низким давлением, а водорастворимые — водой под высоким, причём с добавлением реагента. Нагретая вода с реагентом под давлением около 100 бар быстро, эффективно и очень экономно изнутри отмывает цистерну. При этом высокий уровень автоматизации требует минимальное количество персонала, обеспечивая качественную промывку" — рассказал руководитель отдела индустриальных решений Kärcher Роман Полосин.
На промывку одного контейнера в среднем достаточно полчаса, причём с минимальным расходом воды и энергии. Для сравнения: при мойке традиционным низким давлением тратится около 10 кубометров воды, которые надо нагреть до 55-60°С, а по технологии Kärcher та же задача решается всего 1 кубом.
Как рассказал Роман Полосин, главная сложность проекта заключалась не в моечном решении, а дополнительных задачах при сжатых сроках. «Во-первых, это климатические условия континентального климата с длительными морозами до –30°С. „Уличное“ решение без тёплого цеха с такой зимой весьма непросто в реализации, но у Kärcher Россия уже был солидный опыт в реализации продуманной системой антизамерзания, способной уверенно продувать и прогревать все трубопроводы и устройства. Во-вторых, непростой была задача позиционирования моечной установки — чтобы сравнительно невысокий навес над железнодорожными путями не мешал подаче контейнеров на ж/д платформах, моечные установки пришлось после мойки уводить в сторону от путей, преодолевая расстояние в несколько десятков метров. Это первое „зимнее“ решение с фестонной системой такой протяжённости, и мы гордимся тем, что нашему коллективу удалось его реализовать в полной мере и в сжатые сроки» — рассказал Роман Полосин.
"Новая моечная установка позволила нам качественно и быстро готовить контейнеры под налив любых грузов, не испытывая проблем в части технологических операций. Все происходит автоматически, настройки выставляются на компьютере — это очень удобно" — подчеркнул Максим Киреев, отметив, что с учётом проектной мощности установки она позволяет обеспечивать все потребности подразделения по промывке танк-контейнеров.
Волга Ньюс: последние новости
Фасад особняка Наумова в Самаре отреставрируют до конца мая Прокуратура добилась закрытия двух торговых центров в Тольятти Автовокзал в Тольятти планируют перепрофилировать в музейно-выставочный комплекс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Согласована единая позиция по Сирии259
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии53
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии303
Новости партнеров
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение