В МИД рассказали о тщательной подготовке ответа на американские санкции

"Обстановка требует достаточно интенсивной работы над документом, но это не значит скоростной и безоглядной. Наоборот, интенсивной, значит, углублённой и ответственной", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, главная задача при обсуждении этого законопроекта заключается в том, что «ответить нужно, но так, чтобы это не шло во вред нам самим, не перекрывало возможности для нормального функционирования нашей экономики, отдельных экономических операторов, но вместе с тем, демонстрировало бы американской стороне, что без последствий и в этой сфере, их действия не остаются».