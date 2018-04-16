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В МИД рассказали о тщательной подготовке ответа на американские санкции
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В МИД рассказали о тщательной подготовке ответа на американские санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва будет интенсивно и углублено работать над законопроектом по ответу на санкции США, главная задача при обсуждении документа заключается в том, что ответ не должен навредить экономике РФ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Обстановка требует достаточно интенсивной работы над документом, но это не значит скоростной и безоглядной. Наоборот, интенсивной, значит, углублённой и ответственной", — сказал Рябков журналистам.
По его словам, главная задача при обсуждении этого законопроекта заключается в том, что «ответить нужно, но так, чтобы это не шло во вред нам самим, не перекрывало возможности для нормального функционирования нашей экономики, отдельных экономических операторов, но вместе с тем, демонстрировало бы американской стороне, что без последствий и в этой сфере, их действия не остаются».
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